Αν τελικά υπάρχει ζωή στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, τότε ίσως δεν είναι… εξωγήινη, αλλά γήινη. Η θεωρία της πανσπερμίας, που θέλει τη ζωή να μεταφέρεται στο σύμπαν μέσω αστεροειδών και κομητών, επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με επίκεντρο τον πιο αφιλόξενο πλανήτη του Ηλιακού Συστήματος.

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες συζητούσαν το ενδεχόμενο ανταλλαγής ζωής μεταξύ Γης και Άρη. Όμως η πρόσφατη διαμάχη γύρω από την πιθανή ύπαρξη μικροβιακής ζωής στα πυκνά νέφη της Αφροδίτης έχει ανοίξει ένα νέο, εντυπωσιακό κεφάλαιο: θα μπορούσε η ζωή να έχει «μεταναστεύσει» από τη Γη προς την Αφροδίτη;

Απάντηση σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να δώσει νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Σεληνιακής και Πλανητικής Επιστήμης του 2026. Ερευνητές από το Johns Hopkins Applied Physics Laboratory και τα Sandia National Laboratories χρησιμοποίησαν το μοντέλο της «Εξίσωσης Ζωής της Αφροδίτης» (VLE), καταλήγοντας σε ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα: η ζωή θα μπορούσε να επιβιώνει στα σύννεφα της Αφροδίτης, έστω και για λίγες ημέρες ανά αιώνα, χάρη σε υλικό που προέρχεται από τη Γη.

Η εξίσωση αυτή, παρόμοια με την περίφημη Εξίσωση Drake, εκτιμά την πιθανότητα ύπαρξης ζωής μέσω τριών βασικών παραγόντων: της προέλευσης, της ανθεκτικότητας και της συνέχειας των κατάλληλων συνθηκών. Με βάση αυτό το πλαίσιο, οι επιστήμονες εξέτασαν αν οργανικό υλικό μπορεί να αντέξει το ακραίο ταξίδι από έναν πλανήτη σε έναν άλλο.

Παρά τις ακραίες θερμοκρασίες, την ακτινοβολία και το κενό του διαστήματος, προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι μικροοργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν σε τέτοιες συνθήκες. Το κρίσιμο σημείο, ωστόσο, είναι τι συμβαίνει όταν αυτό το υλικό φτάσει στην Αφροδίτη.

Εκεί μπαίνει στο παιχνίδι το λεγόμενο «μοντέλο τηγανίτας». Σύμφωνα με αυτό, όταν ένας μετεωρίτης εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, διαλύεται και εκρήγνυται στον αέρα, διασπείροντας το υλικό του οριζόντια σε μορφή «στρώματος». Τα θραύσματα –ή «κύτταρα» όπως τα ονομάζουν οι επιστήμονες– μπορούν να παραμείνουν αιωρούμενα στα νέφη, όπου οι συνθήκες είναι εκπληκτικά πιο ήπιες από την επιφάνεια του πλανήτη.

Τα νούμερα που προκύπτουν είναι εντυπωσιακά. Η μελέτη εκτιμά ότι εκατοντάδες δισεκατομμύρια τέτοια «κύτταρα» μπορεί να έχουν μεταφερθεί από τη Γη στην Αφροδίτη μέσα σε δισεκατομμύρια χρόνια. Από αυτά, περίπου 100 ενδέχεται να φτάνουν κάθε χρόνο στα νέφη του πλανήτη, ενώ συνολικά έως και 20 δισεκατομμύρια θα μπορούσαν να έχουν φτάσει εκεί τον τελευταίο δισεκατομμύριο χρόνια.

Αν και οι επιστήμονες παραδέχονται ότι υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες και ότι τα μοντέλα δεν αποτυπώνουν πλήρως την πολυπλοκότητα των φαινομένων, το βασικό μήνυμα είναι σαφές: η μεταφορά ζωής από τη Γη στην Αφροδίτη δεν είναι απλώς θεωρητική – είναι πιθανή.

Και αυτό σημαίνει πως αν μια μελλοντική αποστολή εντοπίσει ζωή στα σύννεφα της Αφροδίτης, ίσως δεν πρόκειται για έναν εντελώς ξένο οργανισμό, αλλά για έναν μακρινό «συγγενή» της ζωής που ξεκίνησε εδώ, στη Γη.

Με πληροφορίες από το Universetoday