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Αν υπάρχει ένας πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο χαμένος δίδυμος αδελφός της Γης, αυτός είναι η Αφροδίτη. Έχει σχεδόν το ίδιο μέγεθος, παρόμοια μάζα και πιθανότατα σχηματίστηκε από τα ίδια αρχέγονα υλικά πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Κι όμως, οι δύο πλανήτες ακολούθησαν εντελώς διαφορετικές εξελικτικές πορείες.

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Η Γη απέκτησε ωκεανούς, ατμόσφαιρα κατάλληλη για την ανάπτυξη ζωής και ένα περιβάλλον που επέτρεψε την εμφάνιση του ανθρώπου. Η Αφροδίτη μετατράπηκε σε έναν από τους πιο αφιλόξενους κόσμους του ηλιακού συστήματος.

Στην επιφάνειά της επικρατούν θερμοκρασίες ικανές να λιώσουν τον μόλυβδο, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση είναι συγκρίσιμη με εκείνη που συναντάμε σχεδόν ένα χιλιόμετρο κάτω από την επιφάνεια των γήινων ωκεανών.

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί τους επιστήμονες είναι απλό, αλλά συγκλονιστικό: Τι συνέβη στην Αφροδίτη και γιατί η Γη απέφυγε την ίδια μοίρα;

Δύο πλανήτες που γεννήθηκαν σχεδόν ίδιοι

Η διάμετρος της Αφροδίτης φτάνει περίπου τα 12.104 χιλιόμετρα, έναντι 12.742 χιλιομέτρων της Γης.

Η μάζα της αντιστοιχεί περίπου στο 81,5% της γήινης, ενώ η επιφανειακή βαρύτητα φτάνει περίπου το 90% της δικής μας.

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Αυτές οι ομοιότητες εξηγούν γιατί οι αστρονόμοι χαρακτηρίζουν συχνά την Αφροδίτη αδελφό πλανήτη της Γης.

Υπάρχει όμως μια καθοριστική διαφορά. Η Αφροδίτη βρίσκεται περίπου 108 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Ήλιο, ενώ η Γη περίπου 150 εκατομμύρια.

Η μικρότερη αυτή απόσταση σημαίνει ότι η Αφροδίτη δέχεται σχεδόν διπλάσια ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας.

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Ωστόσο, η εγγύτητα στον Ήλιο δεν αρκεί από μόνη της για να εξηγήσει την τρομακτική θερμοκρασία της.

Η κόλαση των 465 βαθμών Κελσίου

Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της Αφροδίτης είναι περίπου 465 βαθμοί Κελσίου.

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Είναι μάλιστα υψηλότερη από τη θερμοκρασία του Ερμή, παρότι ο τελευταίος βρίσκεται πολύ πιο κοντά στον Ήλιο.

Η εξήγηση βρίσκεται στην ατμόσφαιρα.

Περίπου το 96,5% της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης αποτελείται από διοξείδιο του άνθρακα, ένα αέριο που παγιδεύει θερμότητα.

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Το αποτέλεσμα είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο διατηρεί την επιφάνεια σε θερμοκρασίες εκατοντάδων βαθμών.

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Η ατμοσφαιρική πίεση είναι περίπου 92 φορές μεγαλύτερη από την πίεση στην επιφάνεια της Γης.

Ένα διαστημικό σκάφος που θα προσεδαφιζόταν εκεί θα έπρεπε να αντέξει ταυτόχρονα τεράστια θερμική καταπόνηση και συντριπτική πίεση.

Πάνω από αυτό το εχθρικό περιβάλλον απλώνονται πυκνά σύννεφα που περιέχουν σταγονίδια θειικού οξέος.

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Η Αφροδίτη δεν είναι απλώς ένας πολύ θερμός πλανήτης. Είναι ένα φυσικό εργαστήριο ακραίων ατμοσφαιρικών συνθηκών.

Υπήρχαν κάποτε ωκεανοί στην Αφροδίτη;

Εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια της πλανητικής επιστήμης.

Ορισμένα κλιματικά μοντέλα έχουν δείξει ότι η Αφροδίτη θα μπορούσε, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να είχε διατηρήσει υγρό νερό στην επιφάνειά της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αν αυτό συνέβη, ενδεχομένως να υπήρχαν θάλασσες, βροχές και ένας κύκλος νερού που θα θύμιζε, έστω και με σημαντικές διαφορές, τον γήινο.

Άλλες επιστημονικές μελέτες καταλήγουν σε διαφορετικό συμπέρασμα: ότι ο πλανήτης μπορεί να ήταν υπερβολικά θερμός ήδη από τα πρώτα στάδια της ιστορίας του, ώστε να σχηματιστούν ποτέ σταθεροί ωκεανοί.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει άμεση απόδειξη ότι η Αφροδίτη διέθετε ωκεανούς.

Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι έχασε σημαντικές ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια της εξέλιξής της.

Μία από αυτές είναι η υψηλή αναλογία δευτερίου προς υδρογόνο στην ατμόσφαιρά της.

Το δευτέριο είναι μια βαρύτερη μορφή υδρογόνου. Επειδή το ελαφρύτερο υδρογόνο διαφεύγει ευκολότερα στο Διάστημα, η αυξημένη σχετική παρουσία δευτερίου αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ιστορία απώλειας νερού του πλανήτη.

Ωστόσο, η ποσότητα νερού που υπήρχε αρχικά και η μορφή στην οποία βρισκόταν παραμένουν αντικείμενα επιστημονικής έρευνας.

Πώς ένας πλανήτης μπορεί να χάσει το νερό του

Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια συνδέεται με την εξέλιξη ενός ανεξέλεγκτου φαινομένου του θερμοκηπίου.

Καθώς αυξανόταν η θερμοκρασία, το νερό που ενδεχομένως υπήρχε στην επιφάνεια θα μπορούσε να εξατμιστεί.

Οι υδρατμοί είναι και αυτοί ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου.

Έτσι, περισσότερη εξάτμιση θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη θέρμανση, δημιουργώντας έναν αυτοτροφοδοτούμενο μηχανισμό.

Στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, η υπεριώδης ακτινοβολία του Ήλιου μπορεί να διασπά μόρια νερού, επιτρέποντας στο υδρογόνο να διαφύγει στο Διάστημα.

Με την πάροδο του χρόνου, ο πλανήτης θα μπορούσε να χάσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων του σε νερό.

Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων, πάντως, δεν έχει αποδειχθεί.

Θα μπορούσε να είχε αναπτυχθεί ζωή;

Αν η Αφροδίτη διέθετε κάποτε υγρό νερό και σχετικά ήπιες θερμοκρασίες, τότε θα μπορούσε θεωρητικά να είχε προσφέρει συνθήκες κατάλληλες για ορισμένες μορφές μικροβιακής ζωής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αναπτύχθηκε πράγματι ζωή.

Μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί καμία επιβεβαιωμένη ένδειξη εξωγήινης ζωής στην Αφροδίτη.

Το 2020, επιστήμονες ανακοίνωσαν πιθανή ανίχνευση φωσφίνης στην ατμόσφαιρά της, προκαλώντας τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον.

Στη Γη, η φωσφίνη μπορεί να συνδέεται με βιολογικές αλλά και μη βιολογικές διεργασίες.

Η αρχική ανακοίνωση οδήγησε σε υποθέσεις για ενδεχόμενη μικροβιακή δραστηριότητα στα νέφη της Αφροδίτης.

Ωστόσο, μεταγενέστερες αναλύσεις αμφισβήτησαν την ανίχνευση και την ερμηνεία του σήματος. Το ζήτημα παραμένει επιστημονικά ανοιχτό.

Ακόμη και αν επιβεβαιωνόταν η παρουσία φωσφίνης, αυτό δεν θα αποτελούσε από μόνο του απόδειξη ζωής.

Οι σοβιετικές αποστολές που άγγιξαν την κόλαση

Η πρώην Σοβιετική Ένωση υπήρξε πρωτοπόρος στην εξερεύνηση της επιφάνειας της Αφροδίτης.

Το 1970, το Venera 7 έγινε το πρώτο διαστημικό σκάφος που μετέδωσε δεδομένα από την επιφάνεια άλλου πλανήτη μετά από επιτυχημένη προσεδάφιση.

Το 1972, το Venera 8 πραγματοποίησε επίσης μετρήσεις στην επιφάνεια.

Το 1975, τα Venera 9 και Venera 10 μετέδωσαν τις πρώτες φωτογραφίες από την επιφάνεια της Αφροδίτης.

Το 1982, τα Venera 13 και Venera 14 έστειλαν έγχρωμες εικόνες και πραγματοποίησαν επιστημονικές μετρήσεις.

Το Venera 13 κατάφερε να λειτουργήσει στην επιφάνεια για περίπου 127 λεπτά, ένα εντυπωσιακό επίτευγμα αν αναλογιστεί κανείς τις ακραίες συνθήκες.

Οι εικόνες αποκάλυψαν ένα βραχώδες, αφιλόξενο τοπίο, πολύ διαφορετικό από τη λαμπερή εικόνα που παρουσιάζει ο πλανήτης όταν τον παρατηρούμε από τη Γη.

Μια ημέρα μεγαλύτερη από έναν χρόνο

Η Αφροδίτη διαθέτει και μία ακόμη εκπληκτική ιδιαιτερότητα.

Περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της εξαιρετικά αργά και μάλιστα με αντίθετη φορά από τη συνήθη φορά περιστροφής των περισσότερων πλανητών.

Μία πλήρης περιστροφή της διαρκεί περίπου 243 γήινες ημέρες.

Αντίθετα, μία περιφορά γύρω από τον Ήλιο διαρκεί περίπου 225 γήινες ημέρες.

Με άλλα λόγια, η αστρική ημέρα της Αφροδίτης είναι μεγαλύτερη από το έτος της.

Η ηλιακή ημέρα, δηλαδή το διάστημα από το ένα τοπικό μεσημέρι μέχρι το επόμενο, διαρκεί περίπου 117 γήινες ημέρες.

Η NASA και η Ευρώπη επιστρέφουν στην Αφροδίτη

Έπειτα από δεκαετίες κατά τις οποίες ο Άρης συγκέντρωνε το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιότητας, η Αφροδίτη επιστρέφει στο επίκεντρο της διαστημικής έρευνας.

Η NASA έχει επιλέξει δύο σημαντικές αποστολές.

Η DAVINCI σχεδιάζεται να μελετήσει τη σύσταση και την εξέλιξη της ατμόσφαιρας, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων έναν ανιχνευτή που θα κατέβει μέσα από τα πυκνά νέφη.

Η VERITAS θα χαρτογραφήσει την επιφάνεια και θα ερευνήσει τη γεωλογική ιστορία του πλανήτη, αξιοποιώντας προηγμένα όργανα ραντάρ.

Παράλληλα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος προετοιμάζει την αποστολή EnVision, η οποία θα εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στην επιφάνεια, το εσωτερικό και την ατμόσφαιρα της Αφροδίτης.

Οι αποστολές αυτές φιλοδοξούν να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα.

Υπάρχει ακόμη ενεργός ηφαιστειακή δραστηριότητα; Πόσο νερό διέθετε αρχικά ο πλανήτης; Πότε δημιουργήθηκε η σημερινή πυκνή ατμόσφαιρα; Και ποιοι μηχανισμοί καθόρισαν τη διαφορετική πορεία της Αφροδίτης και της Γης;

Το μεγάλο μάθημα για τη Γη

Η Αφροδίτη αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό παράδειγμα για τη μελέτη του κλίματος και της εξέλιξης των βραχωδών πλανητών.

Αποδεικνύει ότι δύο κόσμοι με παρόμοιο μέγεθος και αρχική σύσταση μπορούν να εξελιχθούν σε εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα.

Το ισχυρό φαινόμενο του θερμοκηπίου της Αφροδίτης δείχνει πόσο καθοριστική μπορεί να είναι η σύνθεση της ατμόσφαιρας για τη θερμοκρασία ενός πλανήτη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η σημερινή κλιματική αλλαγή στη Γη θα οδηγήσει αναγκαστικά σε συνθήκες παρόμοιες με εκείνες της Αφροδίτης. Οι δύο πλανήτες διαφέρουν σημαντικά ως προς την ηλιακή ακτινοβολία, τα αποθέματα νερού και τη μακροχρόνια γεωλογική τους εξέλιξη.

Η μελέτη της Αφροδίτης, ωστόσο, βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τα όρια της πλανητικής κατοικησιμότητας.

Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ανακαλύπτουμε ολοένα περισσότερους εξωπλανήτες, αρκετοί από τους οποίους έχουν διαστάσεις παρόμοιες με εκείνες της Γης.

Το αναπάντητο ερώτημα

Η Αφροδίτη είναι το πιο λαμπρό φυσικό αντικείμενο στον νυχτερινό ουρανό μετά τη Σελήνη και συχνά αποκαλείται Αυγερινός ή Αποσπερίτης.

Πίσω όμως από αυτή την εντυπωσιακή λάμψη κρύβεται ένας κόσμος ακραίας θερμότητας, τεράστιας πίεσης και ανεξιχνίαστης γεωλογικής ιστορίας.

Ίσως κάποτε να διέθετε νερό. Ίσως ακόμη και περιβάλλοντα όπου θα μπορούσαν να εμφανιστούν απλές μορφές ζωής.

Ίσως, πάλι, να ήταν πάντοτε ένας εξαιρετικά θερμός πλανήτης.

Οι νέες διαστημικές αποστολές αναμένεται να μας φέρουν πιο κοντά στην απάντηση.

Γιατί η εξερεύνηση της Αφροδίτης δεν αφορά μόνο έναν μακρινό κόσμο.

Αφορά και την κατανόηση της ίδιας της Γης, του μοναδικού πλανήτη στον οποίο γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι υπάρχει ζωή.