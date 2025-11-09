Ο Παναγιώτης Καραϊσκός τερμάτισε πρώτος στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, αφού σε χρόνο 2:20.08 κάλυψε την κλασσική απόσταση των 42.195 μέτρων.

Ο δρομέας του Ηρακλής βελτίωσε έτσι τον χρόνο που είχε κάνει το 2023, όταν είχε βγει πρώτος σε 2 ώρες 22 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, ενώ πέρυσι ο 36χρονος είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση.

Ο Καραΐσκος μετά το 10ο χλμ. βρέθηκε στην κορυφή, από εκεί κι έπειτα έτρεξε μόνος του μέχρι τον τερματισμό. Πέρασε το 10 χλμ. σε 32:58, τα 15 χλμ. σε 50:06, τον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.10:54, τα 25 χλμ. σε 1ώρ.24:26, τα 30 χλμ. σε 1ώρ.41:20, τα 35 χλμ. σε 1ώρ.57:34, τα 40 χλμ. σε 2ώρ.13:22 για να τερματίσει σε 2ώρ.20:10

Δεύτερος στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο έκοψε το νήμα ο δρομέας του ΓΑΣ Αγρινίου Κώστας Σταμούλης, με χρόνο 2:23.23, που αποτελεί το προσωπικό του ρεκόρ. Ο Ούγγρος, Λάζλο Τάρναϊ κατέκτησε την 3η θέση σε 2ώρ.23:52, με τον περσινό νικητή, τον Μπάμπη Πιτσώλη του ΓΑΣ Ιλισσός να τερματίζει στην 4η θέση και στην 3η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, με χρόνο 2ώρ.24:02.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αφού τερμάτισε τη δική του κούρσα, περίμενε στη γραμμή του τερματισμού τους συναθλητές του οι οποίοι έρχονταν πίσω του και έσπευσε να τους αγκαλιάσει.

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Η Ματίνα Νούλα διατήρησε τον τίτλο της

Βελτιώνοντας το ατομικό της ρεκόρ στην κλασική διαδρομή, η Ματίνα Νούλα τερμάτισε πρώτη, για δεύτερη σερί χρονιά, στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Η αθλήτρια του Ηρακλή τερμάτισε σε χρόνο 2:39:28 και πλησίασε το ρεκόρ από Ελληνίδα αθλήτρια στον Μαραθώνιο της Αθήνας, που ανήκει στη Μαρία Πολύζου με 2ώρ.39:10 από το 1997.

Η Ματίνα Νούλα, μετά τα 10 χλμ. (38:17) βρέθηκε μόνη στην κορυφή της κούρσας, το πέρασμά της στα 15 χλμ. ήταν 57:02, στον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.20:14, στα 25 χλμ. 1ώρ.35:26, στα 30 χλμ. 1ώρ.54:41, στα 35 χλμ. 2ώρ.13:35, τα 40 χλμ. σε 2ώρ.32:06, για να τερματίσει σε 2ώρ.39:28.

Η Γιώτα Βλαχάκη, η 34χρονη αθλήτρια του ΓΑΣ Ιλισσός, από την περσινή 3η θέση, φέτος ανέβηκε στη 2η θέση σε 2ώρ.49:31.