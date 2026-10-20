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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Etihad», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, σε έναν σπουδαίο αγώνα για την «Ένωση» που θα κάνει τα πάντα για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Στο 11′ η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε φάουλ σε καλό σημείο έξω από την περιοχή του Μπρινιόλι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, με τον Άντερσον να παίρνει το «ριμπάουντ» κάνοντας από κοντά το 1-0 για την ομάδα του.

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Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Μάγερ, Aριάγκα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο – Γιόβιτς, Βάργκα

Η ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Λιούις, Κουσάνοφ, Ρούμπεν Ντίας, Γκβάρντιολ, Άντερσον, Έντσο Φερνάντες, Άλαν, Σερκί, Φόντεν, Σαμπά