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Ένα ασυνήθιστο συμβάν καταγράφηκε στο παιχνίδι της Μπρέντφορντ με τη Λίβερπουλ για την Premier League, όταν μια μπάλα ράγκμπι κατέληξε στον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από το «βολέ» ενός άνδρα που βρισκόταν σε οροφή γειτονικού κτιρίου.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ η αναμέτρηση ήταν σε εξέλιξη, ο άνδρας φέρεται να κλώτσησε την μπάλα, στέλνοντάς την με δύναμη στο εσωτερικό του σταδίου και αιφνιδιάζοντας όσους παρακολουθούσαν το παιχνίδι.

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Το περιστατικό προκάλεσε ερωτήματα, καθώς η είσοδος αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και των υπόλοιπων παρευρισκομένων.