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Ο δράστης εισέβαλε στο υπνοδωμάτιο του αθλητή κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Κάρολ να αντιδρά άμεσα απομακρύνοντάς τον από την οικία του.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού στις αρχές, ο δράστης καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση και εντάχθηκε στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών.

Ο Κάρολ αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την τραυματική του εμπειρία με την ελπίδα ότι η εξομολόγησή του θα προσφέρει υποστήριξη και βοήθεια σε άλλους ανθρώπους.

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Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Άντι Κάρολ μίλησε ανοιχτά για ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιστατικό που, όπως αποκάλυψε, έζησε πριν από μερικά χρόνια, καθώς υποστήριξε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από άνδρα φίλο της πρώην συντρόφου του.

Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος επιθετικός αναφέρεται στην «τραυματική» εμπειρία στο νέο αυτοβιογραφικό του βιβλίο, «Owning It», το οποίο κυκλοφόρησε την Πέμπτη (24/09) στα βιβλιοπωλεία του Ηνωμένου Βασιλείου.

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Όπως εξομολογείται, πρόκειται για ένα περιστατικό που «δεν μπορεί να ξεχάσει». Ο ίδιος αποκάλυψε ότι για μεγάλο διάστημα δεν είχε αποφασίσει αν θα συμπεριλάμβανε την ιστορία στο βιβλίο, ωστόσο τελικά επέλεξε να το κάνει, θέλοντας, όπως αναφέρει, η δημοσιοποίηση της εμπειρίας του να αποτελέσει βοήθεια και για άλλους ανθρώπους.

«Κάτι μου συνέβη πριν από μερικά χρόνια που ήταν τόσο τραυματικό που αποφάσισα να το συμπεριλάβω σε αυτό το βιβλίο μόνο την τελευταία στιγμή. Δέχτηκα σεξουαλική επίθεση, το είπα. Τρομακτικό ακόμη και να το σκεφτεί κανείς και μόνο λίγοι άνθρωποι το γνώριζαν μέχρι τώρα.

Εγώ και η Λου (η σύντροφος του) περάσαμε πολύ χρόνο συζητώντας αν θα το αναφέραμε σε αυτό το βιβλίο ή όχι. Απέφευγα τον εκδότη μου για τόσο πολύ καιρό που πιθανότατα υποψιάζονταν ότι δίστασα», σχολίασε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ.

Στην συνέχεια τόνισε πως, παρά τη δυσκολία να αναφερθεί δημόσια στην υπόθεση, θεωρεί ότι η απόφασή του να μιλήσει γι’ αυτήν έχει σημασία. «Είναι τρομακτικό να μιλάω γι’ αυτό, αλλά με έχει κάνει το άτομο που είμαι σήμερα όσο και οποιοδήποτε άλλο καλό πράγμα. Και αν το να μιλάω γι’ αυτό βοηθάει έστω και έναν άνθρωπο, τότε καλό θα ήταν ότι άξιζε τον κόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει ο Κάρολ, το περιστατικό σημειώθηκε ένα βράδυ του 2021, μετά από αναμέτρηση στην οποία είχε αγωνιστεί με τη Νιούκαστλ. Εκείνη την περίοδο, η σύντροφός του τον είχε παροτρύνει να φιλοξενήσει έναν γνωστό φίλο της, προκειμένου να παρακολουθήσουν μαζί έναν αγώνα πυγμαχίας, καθώς εκείνη θα απουσίαζε.

Ο ποδοσφαιριστής γνώριζε ήδη τον συγκεκριμένο άνδρα, ωστόσο όπως αναφέρει στο βιβλίο του, η συμπεριφορά του τον είχε κάνει να «ανατριχιάσει». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο άνδρας άρχισε να του στέλνει συνεχώς μηνύματα από τη στιγμή που απέκτησε τον αριθμό του.

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Ο Κάρολ αναφέρει ότι, αφού κατανάλωσε «μερικά ποτά», άρχισε να αισθάνεται «ζάλη» και αποφάσισε να πάει για ύπνο. Όταν αργότερα ξύπνησε, σύμφωνα με την αφήγησή του, διαπίστωσε ότι ο άνδρας βρισκόταν κάτω από τα σκεπάσματα και επιχειρούσε να του επιτεθεί σεξουαλικά.

Ο ποδοσφαιριστής αντέδρασε άμεσα, απομακρύνοντας τον άνδρα από το σπίτι. Όταν εκείνος επιχείρησε να επιστρέψει, ο Κάρολ υποστηρίζει ότι τον χαστούκισε «όσο πιο δυνατά μπορούσε». Στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία, ενώ όπως περιγράφει, «έκλαιγε με λυγμούς» στην αγκαλιά της νταντάς των παιδιών του.

«Θέλει να κάνει μια ξενάγηση στο σπίτι και ρωτάει αν έχουμε μπουντρούμι σεξ. Τι στο διάολο; Όταν του λέω ότι σε λίγο θα πάω για ύπνο, δεν αντιδρά. Συνεχίζω να σκέφτομαι τα παιδιά μου που κοιμούνται στον επάνω όροφο και αρχίζω να πανικοβάλλομαι. Στέλνω μηνύματα στη σύντροφό μου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, λέγοντάς της ότι θέλω να φύγει από το σπίτι.

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Αρχίζω να νιώθω λίγο ζαλισμένος και σκέφτομαι: έχω πιει μερικά ποτά, αλλά όχι και τόσα. Μήπως μου έβαλε κάτι στο ποτό; “Λοιπόν, ώρα για ύπνο”, του λέω. “Θα σου καλέσω ταξί”. “Ω, όχι!”, μου απαντά. “Θα μείνω”. Στο δωμάτιο φιλοξενίας, στέλνω ξανά μήνυμα στη σύντροφό μου και μου λέει να τον βάλω σε ένα δωμάτιο στην άλλη πλευρά του σπιτιού. Κοιμάμαι γυμνός και όταν ξυπνάω, αυτός ο τύπος βρίσκεται κάτω από το πάπλωμα και προσπαθεί να μου κάνει στοματικό σεξ. Πετάγομαι πάνω και φωνάζω: “Τι στο διάολο κάνεις;”».

Ο άνδρας αρχικά αρνήθηκε όσα του αποδόθηκαν, ωστόσο στη συνέχεια αντιμετώπισε κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα από τις Αρχές και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών. Παράλληλα, εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Σεξουαλικών Παραβατών, ενώ του επιβλήθηκε και απαγόρευση εισόδου στην πόλη όπου διέμενε τότε ο Κάρολ.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής χαρακτηρίζει τη διαδικασία ενώπιον της Δικαιοσύνης «ταπεινωτική, ντροπιαστική και απολύτως φρικτή», σημειώνοντας ότι δεν είχε μιλήσει ποτέ για το περιστατικό ούτε στους γονείς του ούτε στον θεραπευτή του.

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Αντίθετα, όπως αναφέρει, αισθάνθηκε αρκετά άνετα ώστε να μοιραστεί την εμπειρία του με τη Λου, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη γνωριμία τους. Πλέον, θεωρεί ότι είναι έτοιμος να αποκαλύψει δημόσια όσα συνέβησαν.

«Το τραύμα από αυτό που μου συνέβη δεν έχει περάσει. Ακόμα το αντιμετωπίζω κάθε μέρα. Αν κρατάς κάτι κρυφό για χρόνια, προφανώς δεν θέλεις να το μάθει ο κόσμος. Αλλά μετά άρχισα να σκέφτομαι το περιστατικό σε σχέση με τον τίτλο αυτού του βιβλίου. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για ό,τι μου συνέβη αντί να προσπαθώ να το θάψω, ίσως μπορώ να έχω κάποιο έλεγχο πάνω σε αυτό, αντί να με ελέγχει αυτό».

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