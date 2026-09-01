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Την 1η Σεπτεμβρίου 1892 γράφτηκε η πρώτη αγωνιστική σελίδα μιας ιστορίας που έμελλε να γίνει μία από τις σημαντικότερες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η νεοσύστατη Liverpool Football Club έδωσε στο Άνφιλντ τον πρώτο αγώνα της ιστορίας της, ένα φιλικό απέναντι στη Ρόδεραμ Τάουν. Η Λίβερπουλ κέρδισε 7-1. Το αποτέλεσμα καταγράφεται τόσο από την επίσημη ιστορία του συλλόγου όσο και από ιστορικά αρχεία της ομάδας. (Liverpool FC)

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Από την Έβερτον γεννήθηκε η Λίβερπουλ

Η ιστορία είχε αρχίσει λίγους μήνες νωρίτερα και, κατά μία παράξενη ποδοσφαιρική ειρωνεία, συνδέεται άμεσα με τη μεγάλη μελλοντική αντίπαλο της Λίβερπουλ, την Έβερτον.

Η Έβερτον αγωνιζόταν στο Άνφιλντ, όμως η σύγκρουση της διοίκησής της με τον ιδιοκτήτη του γηπέδου, Τζον Χούλντινγκ, οδήγησε στη ρήξη. Η Έβερτον εγκατέλειψε το Άνφιλντ και μετακόμισε στην περιοχή όπου δημιουργήθηκε το Γκούντισον Παρκ.

Ο Χούλντινγκ έμεινε με ένα γήπεδο αλλά χωρίς ομάδα.

Η λύση του ήταν απλή και ιστορική: δημιούργησε καινούργια ομάδα.

Η Liverpool Football Club αναγνωρίστηκε επίσημα στις 3 Ιουνίου 1892. (Liverpool FC)

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Η «Team of Macs»

Στην πρώτη εκείνη ομάδα καθοριστικό ρόλο είχαν ο Γουίλιαμ Μπάρκλεϊ και ο Ιρλανδός Τζον Μακένα. Η ίδια η Λίβερπουλ περιγράφει σήμερα ουσιαστικά μια μορφή κοινής διοικητικής και προπονητικής ηγεσίας, με τον Μακένα να έχει περισσότερο ενεργό ρόλο στα αγωνιστικά ζητήματα. (Liverpool FC)

Ο Μακένα στράφηκε κυρίως στη Σκωτία για ποδοσφαιριστές. Τόσοι πολλοί είχαν επώνυμα που άρχιζαν από «Mc» ώστε η πρώτη ομάδα έμεινε γνωστή ως «Team of Macs».

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Μάλιστα, στην ενδεκάδα του πρώτου αγώνα δεν υπήρχε ούτε ένας Άγγλος ποδοσφαιριστής. (Liverpool FC)

Το πρώτο 7-1 στο Άνφιλντ

Απέναντι στη Ρόδεραμ Τάουν η καινούργια ομάδα έδειξε από την πρώτη βραδιά τις διαθέσεις της.

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Η Λίβερπουλ προηγήθηκε 5-0 στο ημίχρονο και τελικά επικράτησε 7-1. Σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία, στην ενδεκάδα βρίσκονταν οι Ross, Hannah, McLean, Kelso, McQue, McBride, Wyllie, Smith, Miller, McVean και Kelvin. (LFChistory.net)

Ήταν η πρώτη παράσταση στο Άνφιλντ ενός συλλόγου που τότε κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο μεγάλος θα γινόταν.

Από τον Σάνκλι στον Πέισλι

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Οι δεκαετίες πέρασαν και η Λίβερπουλ εξελίχθηκε σε δύναμη του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η πραγματική μεταμόρφωση, όμως, συνδέθηκε όσο με κανέναν άλλο με τον Μπιλ Σάνκλι, ο οποίος ανέλαβε το 1959.

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Ο Σκωτσέζος δεν δημιούργησε απλώς μία καλή ομάδα. Δημιούργησε κουλτούρα, νοοτροπία και μια σχέση ανάμεσα στην εξέδρα και στους ποδοσφαιριστές που καθόρισε τη σύγχρονη ταυτότητα της Λίβερπουλ.

Μετά τον Σάνκλι ήρθε ο Μπομπ Πέισλι και ακολούθησε μία από τις εντυπωσιακότερες περιόδους κυριαρχίας στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μόνο επί Πέισλι η Λίβερπουλ κατέκτησε έξι πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών. (Liverpool FC)

Το θαύμα της Κωνσταντινούπολης

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Από τις αμέτρητες ευρωπαϊκές βραδιές της, καμία ίσως δεν έχει αποκτήσει τη μυθολογία του τελικού του Champions League του 2005 στην Κωνσταντινούπολη.

Η Μίλαν προηγήθηκε 3-0 στο ημίχρονο. Η Λίβερπουλ επέστρεψε μέσα σε λίγα λεπτά, ισοφάρισε 3-3 και τελικά κατέκτησε το τρόπαιο στα πέναλτι.

Ήταν η πέμπτη ευρωπαϊκή κορυφή της.

Η έκτη ήρθε το 2019, όταν η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ νίκησε την Τότεναμ στον τελικό της Μαδρίτης. (Liverpool FC)

Τα 20 πρωταθλήματα και οι έξι ευρωπαϊκές κορυφές

Σήμερα οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος του συλλόγου.

Η Λίβερπουλ έχει κατακτήσει 20 πρωταθλήματα Αγγλίας και έξι Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη βρετανική ομάδα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. (Liverpool FC)

Το 19ο πρωτάθλημα ήρθε το 2019-20 με τον Γιούργκεν Κλοπ, τριάντα χρόνια μετά το προηγούμενο.

Και το 20ό κατακτήθηκε τη σεζόν 2024-25, με τον Άρνε Σλοτ στην πρώτη του χρονιά στον πάγκο, φέρνοντας ξανά τη Λίβερπουλ στην κορυφή της Αγγλίας. (Liverpool FC)

Το Άνφιλντ και το «You’ll Never Walk Alone»

Υπάρχουν μεγαλύτερα γήπεδα. Λίγα όμως απέκτησαν τη μυθολογία του Άνφιλντ.

Το Kop, οι κόκκινες εξέδρες και κυρίως το «You’ll Never Walk Alone» έγιναν κομμάτια μιας ταυτότητας που ξεπέρασε τα σύνορα της πόλης και της Αγγλίας.

Η Λίβερπουλ έγινε κάτι περισσότερο από ποδοσφαιρικός σύλλογος για εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Και όλα άρχισαν εκείνο το απόγευμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1892.

Μπροστά σε σχετικά λίγο κόσμο, έντεκα ποδοσφαιριστές μπήκαν στο Άνφιλντ για ένα φιλικό απέναντι στη Ρόδεραμ Τάουν.

Κέρδισαν 7-1.

Κανείς τους δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι μόλις είχαν γράψει την πρώτη γραμμή στην ιστορία ενός από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά κλαμπ του πλανήτη.

Και εδώ δείτε το επίσημο βίντεο του τραγουδιού – ύμνος της Λίβερπουλ που έγραψε το συγκρότημα Gerry and the Pacemakers, με 101,3 εκατομμύρια προβολές μέχρι σήμερα

Πηγές: Liverpool FC, LFChistory.net