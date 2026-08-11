Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Κοινοπραξία επενδυτών με επικεφαλής τον Αμίτ Μπάτια και τη συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος διαπραγματεύεται την απόκτηση σημαντικού μειοψηφικού ποσοστού μετοχών στη Λίβερπουλ.

Η προτεινόμενη συμφωνία αφορά την αγορά του 30% έως 33% των μετοχών, με τη συνολική αποτίμηση του συλλόγου να αγγίζει τα έξι δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Fenway Sports Group θα διατηρήσει τον πλήρη διοικητικό έλεγχο της ομάδας, παραμένοντας ο βασικός μέτοχος μετά την ολοκλήρωση της πιθανής επενδυτικής συμφωνίας.

Η είσοδος των νέων επενδυτών αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές και την εμπορική ανάπτυξη του συλλόγου, παρά τους περιορισμούς που θέτουν οι κανόνες οικονομικής βιωσιμότητας.

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Μια επένδυση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο αγγλικό ποδόσφαιρο βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, φέρεται να βρίσκεται κοντά στην απόκτηση σημαντικού μειοψηφικού ποσοστού στη Λίβερπουλ. Κοινοπραξία επενδυτών, στην οποία συμμετέχει ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, διαπραγματεύεται την αγορά περίπου του 30% έως 33% των μετοχών των «Reds».

Σύμφωνα με το Sky News, η Fenway Sports Group, που έχει τον έλεγχο της Λίβερπουλ από το 2010, ενδέχεται να ανακοινώσει τη συμφωνία ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν αποκλείεται η ανακοίνωση να καθυστερήσει.

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Ποιοι βρίσκονται πίσω από το deal

Της επενδυτικής κοινοπραξίας ηγείται ο Βρετανοϊνδός επιχειρηματίας Αμίτ Μπάτια, γαμπρός του Ινδού μεγιστάνα της χαλυβουργίας Λακσμί Μιτάλ και πρώην μέτοχος της Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς.

Στο σχήμα συμμετέχει ακόμη ο Εντουάρντο Σαβερίν, 44 ετών, ένας από τους συνιδρυτές του Facebook, με περιουσία που υπολογίζεται σε περισσότερα από 32 δισ. δολάρια.

Η συμμετοχή, όμως, του Τζεφ Μπέζος είναι αυτή που προσδίδει στη συμφωνία ιδιαίτερο οικονομικό και διεθνές βάρος. Η περιουσία του ιδρυτή της Amazon υπολογίζεται από το Forbes σε περίπου 280 δισ. δολάρια, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει σε σημαντική επένδυση σε ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό σύλλογο.

Πηγή: iSTOCK

Αποτίμηση που αγγίζει τα 6 δισ. δολάρια

Με βάση τα ποσά που συζητούνται, η συνολική αξία της Λίβερπουλ υπολογίζεται σε περίπου 4,4 δισ. λίρες ή σχεδόν 6 δισ. δολάρια. Εάν το ποσοστό που θα αλλάξει χέρια φτάσει στο 30%, η αξία της συναλλαγής θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 1,35–1,4 δισ. λίρες.

Η σύγκριση με το τίμημα που είχε καταβάλει η Fenway Sports Group είναι εντυπωσιακή. Ο αμερικανικός όμιλος, ο οποίος ελέγχει επίσης τους Boston Red Sox του μπέιζμπολ, απέκτησε τη Λίβερπουλ το 2010 έναντι 300 εκατ. λιρών, σε μια περίοδο κατά την οποία ο σύλλογος αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Δεκαέξι χρόνια αργότερα, η πιθανή αποτίμηση των 4,4 δισ. λιρών σημαίνει ότι η αξία του συλλόγου έχει σχεδόν δεκαπενταπλασιαστεί. Η εκτόξευση αυτή αντανακλά την αγωνιστική επιστροφή της Λίβερπουλ στην κορυφή, τη διεθνή εμπορική της απήχηση, την αύξηση των τηλεοπτικών εσόδων της Premier League και τις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του συλλόγου.

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Κατά την περίοδο της FSG η χωρητικότητα του Άνφιλντ αυξήθηκε σημαντικά, κατασκευάστηκε νέο προπονητικό κέντρο και η ομάδα κατέκτησε, μεταξύ άλλων, το Champions League και δύο πρωταθλήματα Αγγλίας. Το 2023 η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Dynasty Equity είχε ήδη αποκτήσει μικρό μειοψηφικό ποσοστό, σε μια συμφωνία που αποτιμούσε τότε τη Λίβερπουλ σε περισσότερα από 3,3 δισ. λίρες.

Πηγή: Reuters

Η FSG κρατά τα ηνία της Λίβερπουλ

Η συμφωνία δεν σημαίνει ότι η Λίβερπουλ περνά σε νέα χέρια. Η Fenway Sports Group θα παραμείνει ο βασικός μέτοχος και θα διατηρήσει τον διοικητικό έλεγχο του συλλόγου. Άλλωστε, από τον Ιούλιο είχε επιβεβαιώσει ότι η κοινοπραξία υπό τον Αμίτ Μπάτια είχε εκφράσει ενδιαφέρον για μια «στρατηγική μειοψηφική επένδυση».

Ωστόσο, η απόκτηση ποσοστού που ενδέχεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει το 30% δεν αποτελεί μια απλή οικονομική τοποθέτηση. Η είσοδος τριών δισεκατομμυριούχων επενδυτών στο μετοχικό σχήμα αναμένεται να τροφοδοτήσει τη συζήτηση για το εάν, σε βάθος χρόνου, θα μπορούσε να υπάρξει προσπάθεια για την απόκτηση του πλήρους ελέγχου των «Reds».

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Από τον Μπέζος στις μεταγραφές: Τι αλλάζει για τους «Reds»

Η παρουσία του Τζεφ Μπέζος προσδίδει στη συμφωνία μια ξεχωριστή διάσταση, καθώς φέρνει τη Λίβερπουλ πιο κοντά στον κόσμο της τεχνολογίας, των ψηφιακών υπηρεσιών και του παγκόσμιου αθλητικού περιεχομένου. Η Amazon έχει ήδη επενδύσει σημαντικά στα αθλητικά δικαιώματα, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για νέες εμπορικές και ψηφιακές προοπτικές γύρω από τον σύλλογο.

Η οικονομική επιφάνεια των νέων επενδυτών, πάντως, δεν σημαίνει ότι η Λίβερπουλ θα αποκτήσει ελευθερία κινήσεων χωρίς όρια στη μεταγραφική αγορά. Οι «Reds» εξακολουθούν να δεσμεύονται από τους κανόνες οικονομικής βιωσιμότητας της Premier League και της UEFA. Η νέα επένδυση θα μπορούσε, ωστόσο, να δώσει ώθηση στις υποδομές, τις εμπορικές συνεργασίες και τη διεθνή επέκταση του brand.

Για τους φίλους της ομάδας, η εξέλιξη φέρνει μαζί ενθουσιασμό αλλά και προβληματισμό. Η συμμετοχή του ιδρυτή της Amazon ενισχύει σημαντικά την οικονομική δυναμική της Λίβερπουλ, ενώ παράλληλα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τον μετασχηματισμό των κορυφαίων ποδοσφαιρικών συλλόγων σε παγκόσμια επενδυτικά assets, πέρα από τον παραδοσιακό τους ρόλο ως αθλητικοί και κοινωνικοί θεσμοί.

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