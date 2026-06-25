Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Athens Goalkeepers Academy προωθεί νεαρούς Έλληνες τερματοφύλακες σε σημαντικές ομάδες του εξωτερικού, όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ράγιο Βαγιεκάνο και η Ουέσκα.

Η ακαδημία ιδρύθηκε από τον Χρήστο Λάμπρου το 2014 και επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση των αθλητών μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων αξιολόγησης.

Πρόσφατα, οι προπονητές Άντριου Λόνεργκαν και Ντούσαν Γκάσιτς επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της ακαδημίας για να μεταδώσουν τεχνογνωσία στους νεαρούς παίκτες.

Οι ειδικοί υπογράμμισαν τη σημασία της ομαδικής συνεργασίας, της επιμονής και της σκληρής προπόνησης για την εξέλιξη των αθλητών στο κορυφαίο επίπεδο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δημήτρης Σταματάκης, Σταμάτης Ορφανός, Γιώργος Παππάς και αρκετοί ακόμα Έλληνες τερματοφύλακες είδαν τα όνειρά τους να πραγματοποιούνται από νωρίς, παίρνοντας μεταγραφή σε σπουδαίες ομάδες του εξωτερικού, όπως είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ράγιο Βαγιεκάνο.

Κοινός παρονομαστής για τους τρεις συγκεκριμένους αθλητές, πέραν των θυσιών και των σκληρών προπονήσεων, ήταν η παρουσία τους στην Athens Goalkeepers Academy, την πρώτη ακαδημία τερματοφυλάκων στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε από τον Χρήστο Λάμπρου το 2012.

Advertisement

Advertisement

Το τριήμερο 19-21 Ιουνίου βρέθηκαν στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ακαδημίας οι Άντριου Λόνεργκαν, προπονητής τερματοφυλάκων της Λίβερπουλ και Ντούσαν Γκάσιτς, προπονητής τερματοφυλάκων επί σειρά ετών στον Ερυθρό Αστέρα.

Οι δύο προπονητές ήταν καλεσμένοι της AGA και μετέδωσαν τις γνώσεις τους στους νεαρούς τερματοφύλακες, που φιλοδοξούν μέσα από την σκληρή δουλειά και τις γνώσεις που τους παρέχουν οι προπονητές τους, να γίνουν οι επόμενοι «αστέρες» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Κάμερα – Μοντάζ: Βασίλης Οικονόμου

Η «καινοτομία» της σχολής τερματοφυλάκων και η φιλοσοφία δύο μεγάλων προπονητών από την Ευρώπη

Ένας από τους βασικούς στόχους της ακαδημίας είναι η απόκτηση όσο γίνεται περισσότερων γνώσεων και εμπειριών από το εξωτερικό. «Η σχολή τα τελευταία 14-15 χρόνια έχει δημιουργήσει ένα πλάνο, δουλεύοντας με τερματοφύλακες υψηλού επίπεδου και προωθώντας τους σε ομάδες του εξωτερικού. Η διαδικασία αφορά την πραγματοποίηση ενός camp και μίας αξιολόγησης τεσσάρων ημερών που περιλαμβάνει τα πάντα: Τα εργομετρικά, την φυσική κατάσταση του αθλητή, την τεχνική και τακτική που ελέγχουν οι προσκεκλημένοι προπονητές σε συνθήκες αγώνα», ανέφερε στη HuffPost ο Χ. Λάμπρου.

Η πιο γνωστή μεταγραφή της ακαδημίας είναι ο Δημήτρης Σταματάκης, ο οποίος το 2021 σε ηλικία 18 ετών είπε το «ναι» στην πρόταση της Ατλέτικο Μαδρίτης και συμπεριλήφθηκε μάλιστα σε αποστολές της ομάδας στην La Liga. Μερικά χρόνια αργότερα η Ατλέτικο Μαδρίτης απέκτησε και τον 15χρονο τότε Σταμάτη Ορφανό, ενώ το 2025 η Ράγιο Βαγιεκάνο ήρθε σε συμφωνία με τον 16χρονο Γιώργο Παππά. Τον Ιανουάριο του 2026 η ισπανική Ουέσκα ενέταξε στο δυναμικό της τον 20χρονο Πέτρο Καλόσακα.

Advertisement

Από την Athens Goalkeepers Academy έχουν περάσει μεταξύ άλλων τερματοφύλακες όπως ο Νίκος Χριστογεώργος του ΟΦΗ και ο Θανάσης Παπαδούδης, πρωταθλητής Youth League το 2024 με τον Ολυμπιακό, ενώ όπως παραδέχτηκε ο Χ. Λάμπρου, ένα μεγάλο όνειρο των ανθρώπων της AGA είναι ο επόμενος τερματοφύλακας της Εθνικής ομάδας να είναι από τα «σπλάχνα» της ακαδημίας τους.

Ντούσαν Γκάσιτς και Άντριου Λόνεργκαν μιλούν στη HuffPost για όσα πρέπει να ξέρουν οι νέοι τερματοφύλακες

«Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο Λάμπρου για την εμπειρία και την πρόσκληση. Η εντύπωσή μου είναι πως υπάρχει οργάνωση στην ακαδημία. Πρόκειται για μια μεγάλη ακαδημία με πολύ καλή φιλοσοφία», ανέφερε αρχικά ο Ντούσαν Γκάσιτς.

Advertisement

«Οι τερματοφύλακες πρέπει να δουλεύουν στην πραγματική κατάσταση όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, διότι το άθλημα είναι ομαδικό και όχι ατομικό. Πρέπει να δουλεύουν συνέχεια με την ομάδα και επίσης με τους προπονητές τερματοφυλάκων, σε ένα πραγματικό σύστημα, μία πραγματική κατάσταση», τόνισε.

Από την άλλη μεριά, ο Άντριου Λόνεργκαν στάθηκε σε στοιχεία όπως είναι η επιμονή και η σκληρή δουλειά: «Πρέπει να επιμένεις, να συνεχίζεις να δουλεύεις και μετά ίσως μπορέσεις να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής τερματοφυλάκων της Λίβερπουλ, ο οποίος ήταν τρίτος τερματοφύλακας των «Reds» την σεζόν 2019-20.

Ο Λόνεργκαν στάθηκε στην θητεία του στην Λίβερπουλ λέγοντας ότι συνεργάστηκε με μερικούς από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο. Μάλιστα, συνυπήρξε στην ίδια ομάδα με τον Γιούργκεν Κλοπ και φυσικά τον Άλισον, τονίζοντας για τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα ότι είναι παίκτης «φαινόμενο». Σε σχετική ερώτηση για το ποιοι είναι οι καλύτεροι τερματοφύλακες στον κόσμο την δεδομένη χρονική στιγμή, ο Λόνεργκαν δεν το σκέφτηκε αρκετά: Άλισον, Νόιερ, Ντοναρούμα και Πίκφορντ.

Advertisement