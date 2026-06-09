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Ντιόγκο Ζότα και Άντριου Ρόμπερτσον ήταν αχώριστοι φίλοι στην Λίβερπουλ και η σύζυγος του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή, που έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τον Ιούλιο του 2025, απέστειλε στον Σκωτσέζο μπακ ένα συγκινητικό γράμμα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Ζότα κατέγραψε 49 συμμετοχές με την Πορτογαλία, ωστόσο δεν αγωνίστηκε σε κανένα Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς απουσίαζε από το Μουντιάλ του 2022 εξαιτίας ενός τραυματισμού στην γάμπα. Το ίδιο ισχύει και για τον Ρόμπερτσον, καθώς η Σκωτία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2022.

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Αμέσως μετά την πρόκριση της Σκωτίας στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Ρόμπερτσον υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να βγάλει με τίποτα από το μυαλό του τον Ζότα, με τον οποίο έκαναν μαζί όνειρα για την συμμετοχή τους στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

«Δεν μπορούσα να βγάλω από το μυαλό μου τον φίλο μου, τον Ντιόγκο Ζότα», δήλωνε τον Νοέμβριο ο Ρόμπερτσον. «Μιλούσαμε πολύ για το να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί εκείνος έχασε το προηγούμενο με την Πορτογαλία και εγώ με τη Σκωτία. Ξέρω ότι σήμερα θα χαμογελάει για μένα», πρόσθεσε.

«Ο Ντιόγκο θα είναι μαζί σου» – Η συγκινητική επιστολή της Ρούτε Καρντόσο

Η χήρα του Ντιόγκο Ζότα έγραψε μία επιστολή στον αριστερό μπακ της Σκωτίας, η οποία δημοσιεύτηκε από την FIFA. Στην συγκινητική επιστολή αναφέρεται ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής μιλούσε συχνά για τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Λίβερπουλ και ότι το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ένα μεγάλο όνειρο και για τους δύο.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Ο Ντιόγκο μιλούσε συχνά για σένα. Για τη φιλία που χτίσατε, τις μάχες που δώσατε μαζί, τις προκλήσεις, τα γέλια, τις συζητήσεις για το ποδόσφαιρο… και για τα όνειρα. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ένα από αυτά τα όνειρα, ένα όνειρο που καλλιεργούσατε και οι δύο, δίπλα δίπλα, με το ίδιο πάθος με το οποίο μπαίνατε στο γήπεδο.

Όταν άκουσα τα λόγια σου και έμαθα τι ένιωσες εκείνη την ημέρα που η Σκωτία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ύστερα από τόσα χρόνια αναμονής, συνειδητοποίησα ότι ο Ντιόγκο δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από το γήπεδο.

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Κατακτώντας αυτή τη στιγμή και εξασφαλίζοντας τη θέση σου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα πας μόνος σου. Θα πάρεις μαζί σου και το δικό του όνειρο. Και όταν πατήσεις το χορτάρι, ξέρω πως δεν θα είσαι μόνο εσύ που θα βγαίνεις στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ντιόγκο θα είναι μαζί σου, στις σκέψεις σου, στα βήματά σου, στην καρδιά σου.

Γι’ αυτό σήμερα θέλω να σε ευχαριστήσω. Σε ευχαριστώ που δεν τον ξέχασες. Σε ευχαριστώ που τον παίρνεις μαζί σου. Σε ευχαριστώ που μετέτρεψες τον πόνο της απώλειας σε δύναμη και σε κάτι τόσο όμορφο.

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Έτσι κάνουμε κι εμείς εδώ στο σπίτι, κάθε μέρα. Θα ήταν –και είναι– απίστευτα περήφανος για σένα. Απόλαυσε αυτό το όνειρο, Άντι. Ζήσε το για σένα και για εκείνον». Ο Ρόμπερτσον καταγράφηκε σε βίντεο της FIFA να διαβάζει την επιστολή και ευχαρίστησε την Καρντόζο, λέγοντας ότι τα λόγια της θα τον συνοδεύουν «για πάρα πολύ καιρό».

Πηγή: BBC

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