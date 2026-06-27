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Μία αδιανόητη τραγωδία «χτύπησε» τον επιθετικό της Λίβερπουλ, Κόντι Χάκπο και τη σύντροφό του, Νόα φαν ντερ Μπέι που ανακοίνωσαν ότι έχασαν το αγέννητο παιδί τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ο Χάκπο και η σύντροφός του έχασαν το αγέννητο μωρό τους

«Με ραγισμένες καρδιές μοιραζόμαστε τη συγκλονιστική είδηση ότι το αγοράκι μας πέθανε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξή σας», έγραψε το μοντέλο.

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💔 Cody Gakpo and his girlfriend Noa van der Bij have shared that their baby boy sadly passed away during the pregnancy. pic.twitter.com/LSjGKWFdBV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 27, 2026

Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον περασμένο Μάιο ότι περιμένει το δεύτερο παιδί του, ενώ είχε ήδη επιλέξει και το όνομά του. «Elijah Raphael Gakpo. Για πάντα αγαπημένος. Για πάντα ο γιος μας», ανέφερε συγκινημένη στη δημοσίευσή της.

Ο μικρός Elijah θα ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας, μετά τη γέννηση του Samuel Seth το 2024.

Σε μία ακόμη συγκινητική ανάρτηση, η Νόα αποκάλυψε πως άναψαν ένα κερί σε εκκλησία στη μνήμη του γιου τους και πως εκεί συνάντησαν ένα άλλο παιδί με το ίδιο όνομα, κάτι που η ίδια χαρακτήρισε ως «ένα όμορφο σημάδι από τον Θεό», προσθέτοντας ότι «μας θύμισε πως το μικρό μας αγόρι δεν είναι ποτέ μακριά μας».

Ο 27χρονος Χάκπο βρισκόταν τις τελευταίες εβδομάδες με την Εθνική Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο μετά τη δυσάρεστη εξέλιξη παραμένει άγνωστο αν θα συνεχίσει κανονικά τις υποχρεώσεις του με τους «οράνιε».

Η Ολλανδία έχει προκριθεί στους «32» του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο (30/06/26, 04:00) με τον Χάκπο να είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας.