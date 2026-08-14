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Στο νέο ιδιοκτησιακό σχήμα συμμετέχουν ο Τζεφ Μπέζος, ο Εντουάρντο Σαβερίν και τα Mittal Family Trusts, με την αποτίμηση του συλλόγου να ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινοπραξίας στο διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας.

Παρά τις πληροφορίες για ενδεχόμενη μελλοντική απόκτηση πλειοψηφικού ελέγχου, η Fenway Sports Group διευκρίνισε ότι δεν διαθέτει τρέχοντα σχέδια για την πλήρη πώληση του συλλόγου.

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Η Fenway Sports Group (FSG) προχώρησε στην πώληση μειοψηφικού ποσοστού της Λίβερπουλ, με τον συνιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, να εντάσσεται στο ιδιοκτησιακό σχήμα ενός από τους πιο δημοφιλείς και ιστορικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο.

Το ποσοστό που μεταβιβάστηκε ανέρχεται περίπου στο 30%, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία. Ο Μπέζος συμμετέχει στην επενδυτική κοινοπραξία 1892 Holdings, η οποία έχει επικεφαλής τον επιχειρηματία Αμίτ Μπάτια και τα Mittal Family Trusts, όπως ανακοίνωσε η FSG την Παρασκευή.

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Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ακόμη ο συνιδρυτής του Facebook, Εντουάρντο Σαβερίν, και η σύζυγός του, Ελέιν. Η συνολική περιουσία των Μπέζος και Σαβερίν εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300 δισ. δολάρια.

Liverpool's owners FSG has agreed to sell a minority stake to a consortium which includes billionaire Amazon founder Jeff Bezos 💰 pic.twitter.com/IwcWRso1JR August 14, 2026

Αποτίμηση 6 δισ. δολαρίων

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με βάση αποτίμηση της Λίβερπουλ περίπου στα 6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Η επενδυτική κοινοπραξία φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει στο μέλλον πλειοψηφικό έλεγχο του συλλόγου, όπως είχε μεταδώσει τον περασμένο μήνα το Bloomberg. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η αξία της Λίβερπουλ θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 7 δισ. δολάρια.

Η FSG, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή σχέδια για την πλήρη πώληση του συλλόγου.

Με αποτίμηση περίπου 6 δισ. δολαρίων, η Λίβερπουλ συγκαταλέγεται πλέον στους ακριβότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία της Sportico, η Ρεάλ Μαδρίτης αποτιμάται στα 7,7 δισ. δολάρια, ενώ η Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περίπου στα 6,5 δισ. δολάρια.

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Οι νέες ισορροπίες στη διοίκηση

Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών. Βάσει των όρων της, ο Αμίτ Μπάτια αναμένεται να αναλάβει τη θέση του αντιπροέδρου και να συμμετάσχει στο διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο της Λίβερπουλ.

Στο διοικητικό συμβούλιο θα συμμετέχουν επίσης η Ελέιν Σαβερίν, από την EE Capital, και ο Μπράιαν Μπάουμ της K5 Sports, ενός αθλητικού επενδυτικού fund στο οποίο ο Μπέζος αποτελεί βασικό επενδυτή.

Ο Μπάτια, ο οποίος είναι γαμπρός του Ινδού δισεκατομμυριούχου του χαλυβουργικού κλάδου Λάκσμι Μιτάλ, βρισκόταν τους τελευταίους μήνες σε συζητήσεις με την FSG για την πραγματοποίηση μειοψηφικής επένδυσης στη Λίβερπουλ.

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Τον Ιούλιο, μάλιστα, μεταβίβασε το ποσοστό του στην ΚΠΡ στον πλειοψηφούντα ιδιοκτήτη του συλλόγου της Championship και αποχώρησε από το διοικητικό του συμβούλιο.

Η FSG και η άνοδος της Liverpool

Η FSG είχε ήδη ενισχύσει το ιδιοκτησιακό της σχήμα το 2023, όταν ενέταξε τη Dynasty Equity, επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη, ως μειοψηφικό μέτοχο.

Η Λίβερπουλ κατέλαβε την πέμπτη θέση στην τελευταία Deloitte Football Money League, καταγράφοντας έσοδα 836,1 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 968 εκατ. δολάρια. Η οικονομική της δυναμική έχει ενισχυθεί σημαντικά και από την ανακατασκευή του Anfield, καθώς και από την αύξηση των θέσεων υψηλής κατηγορίας.

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Η Fenway Sports Group, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων και οι Boston Red Sox του Major League Baseball, απέκτησε τη Liverpool το 2010 έναντι 300 εκατ. λιρών.

Μετά από μια περίοδο κατά την οποία ο σύλλογος δυσκολευόταν να ανταγωνιστεί τους κορυφαίους αντιπάλους του, η FSG προχώρησε το 2015 στην πρόσληψη του Γιούργκεν Κλοπ. Υπό την καθοδήγησή του, η Liverpool επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και της Αγγλίας, κατακτώντας το Champions League το 2019 και την Premier League το 2020 και το 2025.

Η αθλητική αυτοκρατορία των Μιτάλ

Η επένδυση στη Liverpool αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό περιουσιακό στοιχείο στην ταχέως αναπτυσσόμενη αθλητική δραστηριότητα της οικογένειας Μιτάλ.

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Ο Αντίτια Μιτάλ, γιος του Λάκσμι Μιτάλ και διευθύνων σύμβουλος της ArcelorMittal SA, επένδυσε 1 δισ. δολάρια για να αποκτήσει μερίδιο στους Boston Celtics του NBA.

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Παράλληλα, πρόσφατα κατέθεσε ανεπιτυχή προσφορά άνω των 9,5 δισ. δολαρίων για την απόκτηση των Seattle Seahawks του NFL.

Τον Μάιο, η οικογένεια Μιτάλ συμμετείχε επίσης σε επενδυτική κοινοπραξία που απέκτησε το 75% των Rajasthan Royals, ομάδας της Indian Premier League στο κρίκετ, έναντι 1,65 δισ. δολαρίων.

Η είσοδος του Μπέζος και της επενδυτικής κοινοπραξίας στην Λίβερπουλ ενισχύει έτσι ακόμη περισσότερο τη διεθνή διάσταση της ιδιοκτησίας του συλλόγου, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις στο μέλλον.

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