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Ο Κώστας Τσιμίκας θα φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ στην αναμέτρηση με τη ΛΑΣΚ στην Αυστρία, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.



Ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ, ο οποίος ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στα πρόσφατα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League, αναλαμβάνει τον ρόλο του αρχηγού των «Reds» στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.



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Η απουσία του Βίρτζιλ φαν Ντάικ από την αρχική ενδεκάδα, αλλά και ο τραυματισμός του Ντομινίκ Σομποσλάι, έπαιξαν ρόλο στην συγκεκριμένη απόφαση, που αποτελεί δίχως αμφιβολία ακόμα μία σημαντική επιτυχία στην καριέρα του 30χρονου μπακ.