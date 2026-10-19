Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εκτός αγωνιστικής δράσης για οκτώ εβδομάδες θα παραμείνει ο Αντουάν Σεμένιο της Μάντσεστερ Σίτι, που χάνει το παιχνίδι Champions League απέναντι στην ΑΕΚ την Τρίτη (20/10).

Σύμφωνα με τον Έντσο Μαρέσκα, ο επιθετικός της Σίτι δεν θα βρίσκεται στην διάθεσή του για το ματς με την «Ένωση». Αντίθετα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ ενδέχεται να είναι κανονικά διαθέσιμος για την αυριανή αναμέτρηση.

Advertisement

Advertisement

Όσον αφορά τον Σεμένιο, ο διεθνής με την εθνική Γκάνας ποδοσφαιριστής αποχώρησε κουτσαίνοντας προς τη φυσούνα, μετά τη νίκη της Σίτι με 3-2 επί της Ίπσουιτς Τάουν το Σάββατο.

«Θα μείνει εκτός για οκτώ εβδομάδες. Τώρα το πιο σημαντικό είναι η αποκατάστασή του. Όταν επιστρέψει τον Δεκέμβριο, θα είναι σαν ένας νέος παίκτης. Πρόκειται για τραυματισμό στους συνδέσμους, δεν είναι μυϊκός», δήλωσε ο Μαρέσκα.

Αναφερόμενος στον Χάαλαντ, ο Ιταλός τεχνικός πρόσθεσε: «Μπορεί να είναι διαθέσιμος, θα δούμε. Έχουμε τώρα μία προπόνηση».

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στην 17η θέση της βαθμολογίας του Champions League, έχοντας συγκεντρώσει τρεις βαθμούς σε δύο αγώνες, με την ΑΕΚ να βρίσκεται στην 20η θέση, έχοντας επίσης τρεις βαθμούς.