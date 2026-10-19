REUTERS - Στιγμιότυπο από τον αγώνα πρωταθλήματος της Παρί Σεν Ζερμέν με το Στρασβούργο

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Τα σοβαρά επεισόδια που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες στην Γαλλία έχουν προκαλέσει ανησυχία μεταξύ άλλων και για την αφαλή διεξαγωγή του Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα για την League Phase του Champions League.

Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα Onze Mondial, οι αστυνομικές αρχές φέρονται να έχουν ήδη ζητήσει την αναβολή του συγκεκριμένου αγώνα, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις τους για την ασφάλεια των φιλάλθων που θα προσέλθουν στο Stade de France.

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Παρόλα αυτά, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ξεκαθάρισε ότι η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Όπως αναφέρει η Onze Mondial, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αναβολής, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για αναβολή του αγώνα μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα, ούτε άλλων αναμετρήσεων του Champions League. Η διεξαγωγή των αγώνων δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση».

Να σημειωθεί ότι το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (20/10) στις 10 το βράδυ.