REUTERS - Ο Μπάμπης Κωστούλας πανηγυρίζει το γκολ που πέτυχε απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας

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Ο Μπάμπης Κωστούλας διανύει εξαιρετική περίοδο με τη φανέλα της Μπράιτον στην Premier League, έχοντας πλέον καθιερωθεί στο βασικό σχήμα της ομάδας.

Στο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας, ο νεαρός Έλληνας επιθετικός ξεχώρισε, συμβάλλοντας με γκολ και ασίστ στη μεγάλη νίκη της Μπράιτον με 5-0. Ωστόσο, πέρα από την απόδοσή του, την προσοχή των φιλάθλων κέρδισε και μια χαρακτηριστική κίνησή του προς τους οπαδούς των φιλοξενούμενων, η οποία έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Με το σκορ να βρίσκεται ήδη στο 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού γύρισε προς την εξέδρα των φίλων της Κρίσταλ Πάλας στο 45ο λεπτό και τους χαιρέτησε κουνώντας το χέρι του, σαν να τους αποχαιρετά.

Η συγκεκριμένη χειρονομία εκλήφθηκε ως πείραγμα προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας και γρήγορα διαδόθηκε στα social media, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση του λογαριασμού Brighton Buzz, ο οποίος σχολίασε με χιουμοριστικό τρόπο την κίνηση του Κωστούλα, χαρακτηρίζοντάς την ως μια απολαυστική στιγμή ποδοσφαιρικής καζούρας.

Kostoulas waving goodbye to Palace fans after 45 minutes is ABSOLUTE classic Shithousery… 👋 🇬🇷 #BHAFC pic.twitter.com/D1QksyxRHe — Brighton Buzz (@BrightonBuzzz) October 18, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας διεθνής αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της αναμέτρησης, επιβραβεύοντας με τον καλύτερο τρόπο την εξαιρετική του εμφάνιση.