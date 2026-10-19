Ο Μπάμπης Κωστούλας διανύει εξαιρετική περίοδο με τη φανέλα της Μπράιτον στην Premier League, έχοντας πλέον καθιερωθεί στο βασικό σχήμα της ομάδας.
Στο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας, ο νεαρός Έλληνας επιθετικός ξεχώρισε, συμβάλλοντας με γκολ και ασίστ στη μεγάλη νίκη της Μπράιτον με 5-0. Ωστόσο, πέρα από την απόδοσή του, την προσοχή των φιλάθλων κέρδισε και μια χαρακτηριστική κίνησή του προς τους οπαδούς των φιλοξενούμενων, η οποία έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Με το σκορ να βρίσκεται ήδη στο 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού γύρισε προς την εξέδρα των φίλων της Κρίσταλ Πάλας στο 45ο λεπτό και τους χαιρέτησε κουνώντας το χέρι του, σαν να τους αποχαιρετά.
Η συγκεκριμένη χειρονομία εκλήφθηκε ως πείραγμα προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας και γρήγορα διαδόθηκε στα social media, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.
Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση του λογαριασμού Brighton Buzz, ο οποίος σχολίασε με χιουμοριστικό τρόπο την κίνηση του Κωστούλα, χαρακτηρίζοντάς την ως μια απολαυστική στιγμή ποδοσφαιρικής καζούρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας διεθνής αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της αναμέτρησης, επιβραβεύοντας με τον καλύτερο τρόπο την εξαιρετική του εμφάνιση.