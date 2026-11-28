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Ο Μπάμπης Κωστούλας κατέκτησε ένα σπουδαίο βραβείο καθώς ήταν ο νικητής στην ψηφοφορία της εφημερίδας Tuttosport για τον τίτλο του European Golden Boy Web 2026. Διαδέχθηκε τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος είχε νικήσει το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη στην Ευρώπη πέρσι.

O Κωστούλας κατέλαβε την πρώτη θέση των προτιμήσεων του κοινού για τον κορυφαίο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό παίκτη κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα, στη διεθνή ψηφοφορία της τορινέζικης εφημερίδας.

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“Ο επιθετικός της Μπράιτον είναι ο αγαπημένος των φιλάθλων κατά την διάρκεια της σεζόν, κερδίζοντας καρδιές με τις επιδόσεις του” αναφέρουν οι διοργανωτές για τον 19χρονο Έλληνα στράικερ.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Τορίνο στις 14 Δεκεμβρίου.