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Η ιταλική εφημερίδα Tuttosport ανακοίνωσε τους φιναλίστ, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Οι δύο Έλληνες αθλητές διεκδικούν τη διάκριση έχοντας διαγράψει σημαντική πορεία στους συλλόγους τους και στην Εθνική Ελλάδας.

Ο νικητής του βραβείου θα ανακοινωθεί επίσημα τον ερχόμενο Νοέμβριο, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ανάδειξης του κορυφαίου νεαρού ποδοσφαιριστή της χρονιάς.

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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Χαράλαμπος Κωστούλας βρίσκονται στην τελική 25άδα των υποψηφίων για το Golden Boy 2026, επιβεβαιώνοντας την παρουσία δύο Ελλήνων ανάμεσα στα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η τελική λίστα, που ανακοινώθηκε από την ιταλική Tuttosport, περιλαμβάνει μερικά από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της νέας γενιάς, όπως οι Πάου Κουμπαρσί, Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί, Εστεβάο, Έντρικ, Φράνκο Μασταντουόνο, Ροντρίγκο Μόρα και Αγιούμπ Μπουαντί.

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Η ελληνική εκπροσώπηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στην αρχική λίστα των 100 υποψηφίων υπήρχαν τρεις Έλληνες: μαζί με τον Καρέτσα και τον Κωστούλα είχε συμπεριληφθεί και ο Χρήστος Μουζακίτης. Ωστόσο, στην τελική 25άδα συνεχίζουν οι δύο πρώτοι.

Ο Καρέτσας, μετά τη μεταγραφή του από την Γκενκ στην Ντόρτμουντ, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νεαρά ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ενώ ο Κωστούλας συνεχίζει την πορεία του στην Premier League με τη φανέλα της Μπράιτον. Παράλληλα, αμφότεροι έχουν αποκτήσει σημαντικό ρόλο και στην Εθνική Ελλάδας.

Η τελική 25άδα αποτελεί ουσιαστικά τον τελευταίο σταθμό πριν από την ανάδειξη του κορυφαίου νεαρού ποδοσφαιριστή της χρονιάς. Η ανακοίνωση του νικητή αναμένεται τον Νοέμβριο, με τους δύο Έλληνες να διεκδικούν πλέον ένα βραβείο που στο παρελθόν έχουν κατακτήσει ποδοσφαιριστές όπως οι Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάαλαντ, Τζουντ Μπέλιγχαμ και Λαμίν Γιαμάλ.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The 25 FINALISTS for the 2026 Golden Boy award! 💎🌟 🇪🇸 Pau Cubarsí 🇲🇦 Ayyoub Bouaddi 🇫🇷 Warren Zaïre-Emery 🇨🇮 Yan Diomande 🇭🇷 Luka Vušković 🇩🇰 Victor Froholdt 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Myles Lewis-Skelly 🇧🇷 Rayan 🇳🇱 Jorrel Hato 🇩🇪 Lennart Karl 🇧🇷 Estêvão 🇧🇷 Endrick 🇫🇷 Junior Kroupi 🇦🇷 Gianluca Prestianni 🇬🇷 Konstantinos Karetsas 🇩🇪 Saïd El Mala 🇪🇸 Jon Martín 🇪🇸 Marc Bernal 🇧🇦 Kerim Alajbegović 🇩🇪 Finn Jeltsch 🇬🇷 Charalampos Kostoulas 🇫🇷 Joane Gadou 🇦🇷 Franco Mastantuono 🇵🇹 Rodrigo Mora 🇪🇸 Xavi Espart — Rising Stars XI (@RisingStarXI) October 5, 2026

Οι 25 υποψήφιοι για το βραβείο του Golden Boy 2026

Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

Αγιούμπ Μπουαντί (Μαρόκο, Μάντσεστερ Σίτι)

Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (Γαλλία, Παρί Σεν Ζερμέν)

Γιαν Ντιομαντέ (Ακτή Ελεφαντοστού, Ρεάλ Μαδρίτης)

Λούκα Βούσκοβιτς (Κροατία, Μπράιτον)

Βίκτορ Φρόχολντ (Δανία, Πόρτο)

Μάιλς Λουίς-Σκέλι (Αγγλία, Άρσεναλ)

Ραγιάν (Βραζιλία, Μπόρνμουθ)

Τζόρελ Χάτο (Ολλανδία, Τσέλσι)

Λέναρντ Καρλ (Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου)

Εστεβάο (Βραζιλία, Τσέλσι)

Έντρικ (Βραζιλία, Λυών)

Τζούνιορ Κρούπι (Γαλλία, Μπόρνμουθ)

Τζιανλούκα Πρεστιάνι (Αργεντινή, Μπενφίκα)

Κωνσταντίνος Καρέτσας (Ελλάδα, Ντόρτμουντ)

Σαΐντ Ελ Μάλα (Γερμανία, Κολωνία)

Τζον Μαρτίν (Ισπανία, Ρεάλ Σοσιεδάδ)

Μαρκ Μπερνάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Βοσνία, Γιουβέντους)

Φιν Γελτς (Γερμανία, Στουτγκάρδη)

Χαράλαμπος Κωστούλας (Ελλάδα, Μπράιτον)

Ζοάν Γκαντού (Γαλλία, Λειψία)

Φράνκο Μασταντουόνο (Αργεντινή, Φιορεντίνα)

Ροντρίγκο Μόρα (Πορτογαλία, Ρόμα)

Τσάβι Έσπαρτ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)