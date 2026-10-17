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Η νέα περιπέτεια του Κωνσταντίνου Καρέτσα με τον τραυματισμό του προκάλεσε προβληματισμό στις τάξεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας να περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα της ιατρικής αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στάθηκε ξανά άτυχος στην αναμέτρηση με την Ουνιόν Βερολίνου, καθώς τραυματίστηκε στον αστράγαλο. Προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάστασή του, με τον προπονητή της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, να αποφεύγει οποιαδήποτε εκτίμηση για το διάστημα της απουσίας του.

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Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κροάτης τεχνικός εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον νεαρό ποδοσφαιριστή, επισημαίνοντας ότι η κατάστασή του θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει από τη στιγμή που εντάχθηκε στην ομάδα.

🤕 Minutes after coming on as a substitute for Borussia Dortmund, Konstantinos suffered an ankle injury & was forced off in their game against Union Berlin 🇬🇷 #Karetsas #BVB #Greece https://t.co/UTGM778SCN October 17, 2026

«Πρέπει να αξιολογήσουμε την έκταση του τραυματισμού. Αυτήν τη στιγμή, λυπάμαι για το παιδί, το οποίο σίγουρα δεν είχε την καλύτερη τύχη από τότε που έφτασε εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κόβατς.

Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο Καρέτσας, εκφράζοντας την ελπίδα να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό.

«Γύρισε τον αστράγαλό του, όταν ο αντίπαλος πάτησε το πόδι του. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι πολύ σοβαρό. Δεν αισθάνεται καλά αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Μπουκ.