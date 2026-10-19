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Θετικά είναι τα νέα για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Ουνιόν Βερολίνου το περασμένο Σάββατο (17/10) αποδείχθηκε λιγότερο σοβαρός από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στον δεξιό αστράγαλο και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο μόλις οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα, αποχώρησε στο 70ό λεπτό, έπειτα από μία μονομαχία με τον Ράνι Κεντίρα της Ουνιόν. Η αντίδραση των συμπαικτών του και η δυσκολία να περπατήσει προκάλεσαν αρχικά «συναγερμό» για ενδεχόμενη απουσία αρκετών εβδομάδων.

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Οι ιατρικές εξετάσεις, ωστόσο, έδειξαν πως δεν πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό. Παρ’ όλα αυτά, ο Καρέτσας δεν θα είναι διαθέσιμος για τις δύο επόμενες υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ, αρχικά απέναντι στη Σαμπάχ στο Μπακού για το Champions League και στη συνέχεια κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την Μπουντεσλίγκα.

«Δεν θα ταξιδέψει μαζί μας στο Μπακού και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε απέναντι στην Αϊντραχτ. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να αξιολογούμε την κατάστασή του μέρα με τη μέρα. Είναι φυσικά εκνευριστικό, αλλά για να είμαι ειλικρινής, φοβηθήκαμε κάτι χειρότερο, αν αναλογιστεί κανείς πώς αντέδρασαν οι συμπαίκτες του και πώς αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια, Λαρς Ρίκεν.

Τα ευχάριστα νέα αφορούν και την εθνική Ελλάδας, καθώς ο νεαρός άσος αναμένεται να έχει χρόνο για να αναρρώσει ενόψει των σημαντικών αναμετρήσεων του Νοεμβρίου. Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και τη Σερβία στον Βόλο, σε δύο παιχνίδια με καθοριστική σημασία για την προσπάθειά της να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.