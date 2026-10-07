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Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, στη συνέντευξη τύπου του ματς με τη Βέρντερ Βρέμης (09/10/26, 21:30) έκανε αναφορά στο χρόνο συμμετοχής του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Εθνική ποδοσφαίρου στα τέσσερα ματς του Nations League.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έπαιξε και στα τέσσερα ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου (σ.σ. στο τελευταίο πέρασε ως αλλαγή στο 46′) και ο Νίκο Κόβατς ανέφερε στις δηλώσεις του ότι αγωνίστηκε περισσότερο από όσο υπολόγιζαν οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ, ενώ αποκάλυψε ότι ταλαιπωρείται από ίωση αυτήν την περίοδο.

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«Γνωρίζω πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές. Ως εκ τούτου, ο καθένας θέλει να χρησιμοποιεί τους καλύτερους παίκτες. Ο Κώστας αγωνίστηκε λίγο περισσότερο απ’ όσο είχαμε υπολογίσει. Είναι επίσης ένας από εκείνους που ταλαιπωρείται από ίωση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κροάτης προπονητής, που είναι γεννημένος στη Γερμανία.

Να θυμίσουμε ότι πριν το ματς της Ελλάδας με τη Γερμανία υπήρξε έντονη φημολογία ότι οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ είχαν ζητήσει ειδική διαχείριση για τον Καρέτσα, κάτι που βέβαια διέψευσε ο Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση.