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Η Ντόρτμουντ τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Μπέτις, όμως κατάφερε να κερδίσει 2-1 με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βάζει το γκολ της νίκης, το οποίο ήταν μάλιστα το πρώτο του με την κίτρινη φανέλα, όμως όλα ξεκίνησαν από μία περίεργη ιστορία πριν την είσοδό του στο ματς.

Καρέτσας: Ήταν στην τουαλέτα και τον έψαχνε ο προπονητής

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεκίνησε από τον πάγκο του ματς στο Ντόρτμουντ. Ο Σερού Γκιρασί τραυματίστηκε και ο Νίκο Κόβατς έψαχνε τον Έλληνα εξτρέμ για να περάσει ως αλλαγή, όμως αυτός δεν ήταν μαζί με τους συμπαίκτες του, καθώς είχε πάει στα αποδυτήρια για τουαλέτα.

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«Για να είμαι ειλικρινής, μόλις είχα βγει από την τουαλέτα. Οπότε, δεν πρόλαβα να λάβω αναλυτικές οδηγίες. Μου έδωσε μεγάλη ελευθερία κινήσεων», υποστήριξε μεταξύ άλλων μετά το παιχνίδι ο Καρέτσας.

Το σωστό timing του Καρέτσα

Ο προπονητής της Ντόρτμουντ επιβεβαίωσε όσα είπε ο Καρέτσας αναφέροντας: «Τον έψαχνα και σκεφτόμουν ήδη να βάλω κάποιον άλλον στη θέση του. Φώναξα τον Κάρνεϊ (Τσουκουεμέκα), αλλά ακριβώς εκείνη τη στιγμή, εμφανίστηκε ο Κώστας . Αν είχε μείνει λίγο παραπάνω στην τουαλέτα, ή οτιδήποτε άλλο έκανε εκεί μέσα, δεν θα είχε προλάβει να μπει στο γήπεδο».

Ο Καρέτσας είχε σωστό timing. Γύρισε εγκαίρως από την τουαλέτα, έβαλε το νικητήριο γκολ για την Ντόρτμουντ και πήρε το βραβείο του MVP της αναμέτρησης του Champions League.