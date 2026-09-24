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Ο Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα με την Μπράιτον την φετινή σεζόν, γεγονός που τον τοποθετεί στους υποψήφιους για το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα στην Premier League.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κωστούλας είχε καθοριστική συμβολή στις νίκες της Μπράιτον απέναντι σε Κόβεντρι και Άρσεναλ, πετυχαίνοντας δύο ωραία γκολ. Παράλληλα, ο Έλληνας επιθετικός έδωσε μία ασίστ στην αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Χρήστου Τζόλη, ενώ σκόραρε επίσης στο παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

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Συνολικά, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει πετύχει τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του. Στη λίστα των υποψηφίων για το βραβείο βρίσκονται επίσης ο Μπελούμι της Χαλ, ο Μπογκλ της Λιντς, ο Γκρος της Μπράιτον, οι Ίσακ και Ζακέ της Λίβερπουλ, ο Σεμένιο της Σίτι και ο Σάντε της Μπρέντφορντ.