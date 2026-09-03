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Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με την Χαλ είναι υποψήφιος για παίκτης του μήνα στην Premier League.

Όπως ανακοίνωσε η αγγλική λίγκα στο επίσημο σάιτ της, ο Έλληνας τερματοφύλακας είναι υποψήφιος μαζί με τους Ρικάρντο Καλαφιόρι, Ράιαν Τσέρκι, Μπρούνο Φερνάντες, Κόουλ Πάλμερ, Ζοάο Πέδρο, Μαμαντού Σανκαρέ και Γιοάν Βισά.

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Ο Τζολάκης πήρε πρόσφατα μεταγραφή ρεκόρ στην Χαλ από τον Ολυμπιακό, έναντι 23 εκατομμυρίων ευρώ και έχει προλάβει να κλέψει τις εντυπώσεις στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Premier League, με την ομάδα του να κερδίζει τόσο την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην πρεμιέρα, όσο και την Κόβεντρι.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας κράτησε ανέπαφη την εστία του και στα δύο παιχνίδια, αποκρούοντας οκτώ δύσκολα σουτ και βοήθησε σημαντικά την Χαλ να κάνει το 2/2 τον Αύγουστο.