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Ο Τέντι Σέρινγκαμ προέτρεψε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αποκτήσει τον Χαράλαμπο Κωστούλα από τη Μπράιτον & Χόουβ Άλμπιον.

Ο θρυλικός πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πιστεύει ότι ο σύλλογος πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να αποκτήσει τον Κοστούλα από την Μπράιτον, αντίπαλο της Πρέμιερ Λιγκ.

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Ο 60χρονος βετεράνος εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από την απόδοση του 19χρονου διεθνή Ελληνα επιθετικού με τη Μπράιτον εναντίον της Άρσεναλ στην Πρέμιερ Λιγκ πριν από τη διακοπή για τα διεθνή παιχνίδια.

Ο νεαρός σκόραρε ένα γκολ και έδωσε μια ασίστ, καθώς η Μπράιτον νίκησε την Άρσεναλ με 3-0 στο American Express Stadium.

Σύμφωνα με τον Σέρινγκχαμ, ο Κοστούλας μοιάζει με παίκτη που θα κοστίσει πάνω από 100 εκατομμύρια λίρες.

Οι δηλώσεις του Σέρινγχαμ

«Για μένα, όλα περιστρέφονταν γύρω από τον σέντερ φορ, τον Χαράλαμπο Κωστούλα. Ουάου, τι παίκτης και τι γκολ πετυχαίνει! Βλέπω έναν επιθετικό που είναι πραγματικός ηγέτης της γραμμής κρούσης. Δεν τον ενδιαφέρει ποιον αντιμετωπίζει ή τι συμβαίνει στο γήπεδο. Παίρνει το παιχνίδι πάνω του, ελέγχει τη μπάλα, νικάει στις κεφαλιές και βάζει τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι.

Έχω εντυπωσιαστεί πλήρως, είναι το πλήρες πακέτο. Δείχνει ήδη τον δρόμο για να γίνει ο επόμενος παίκτης των 100+ εκατομμυρίων λιρών που θα πουλήσει η Μπράιτον. Χωρίς αμφιβολία.

Αν πρέπει ο Μάικλ Κάρικ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να σηκώσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν τη Μπράιτον; Χωρίς καμία αμφιβολία! Πρέπει να προλάβουν πριν κινηθεί κάποιος άλλος, γιατί αυτός ο παίκτης δείχνει ηγέτης στο γήπεδο και παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο».