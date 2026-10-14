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Μπορεί να δυσκολεύτηκε στην αρχή, αλλά η Μπαρτσελόνα ήταν σαρωτική στην Κωνσταντινούπολη, «σκόρπισε» τη Γαλατάσαραϊ με 4-1 και έκανε το 2/2 στο ξεκίνημα στο Champions League, με τον Λαμίν Γιαμάλ να «λάμπει».

Ο 19χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα έδωσε μια εκπληκτική «παράσταση» κόντρα στη Γαλατάσαραϊ. Ο Λαμίν Γιαμάλ έδωσε δύο ασίστ, για το 1-2 του Φερμίν και το 1-3 του Γκόρντον. Μάλιστα, η δεύτερη έγινε με αδιανόητη ατομική ενέργεια.

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Two special Lamine Yamal assists 😮‍💨



Who did it best here? 🅰️@lays_football | #UCLassists pic.twitter.com/imMpJxn7D9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026

Όσες φορές κι αν δούμε το video η έμπνευση του Γιαμάλ ήταν εξωπραγματική. Ο 19χρονος πήρε την μπάλα από τα αριστερά και ενώ φαίνεται πως θα σεντράρει, επιχειρεί έναν συνδυασμό ραμπόνας και ντρίμπλας προτού τελικά μαζέψει την μπάλα, συνεχίσει στην τελική γραμμή και γυρίσει την μπάλα για να σκοράρει ο Γκόρντον.

Ο Ισπανός «χόρεψε» τον αντίπαλό του και η UEFA καλεί τους followers της, να «δώσουν» την καλύτερη ασίστ, από αυτές που έγιναν στα ματς της Τρίτης (13.10.2026).