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H ατμόσφαιρα στις εξέδρες του Parc des Princes προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα. Η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς την UEFA, διαμαρτυρόμενη για τα προσβλητικά και απειλητικά μηνύματα που εμφανίστηκαν στην πλευρά των οργανωμένων οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν.

#Fútbol2Day – 🇫🇷



El tifo con motosierra 🪚 incluida, de los hinchas del Paris Saint-Germain ante Barcelona. pic.twitter.com/byABka9J98 Advertisement Advertisement October 20, 2026

Το πανό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ενόχληση απεικόνιζε μια τρομακτική φιγούρα, εμπνευσμένη από τον χαρακτήρα της κινηματογραφικής σειράς «Παρασκευή και 13», να κρατά αλυσοπρίονο και να καταστρέφει το έμβλημα της Μπαρτσελόνα. Η εικόνα συνοδευόταν από το σύνθημα «Massacre à la Parisienne», το οποίο παρέπεμπε σε μια «παριζιάνικη σφαγή», εντείνοντας το κλίμα αντιπαράθεσης.

Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα δεν άφησαν το περιστατικό να περάσει απαρατήρητο. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ενημέρωσαν τον εκπρόσωπο της UEFA που βρισκόταν στο γήπεδο, ζητώντας να εξεταστεί το περιεχόμενο του πανό. Παράλληλα, εξέφρασαν την αντίθεσή τους και σε άλλα μηνύματα που αναρτήθηκαν στις εξέδρες και περιείχαν υβριστικές αναφορές προς τον καταλανικό σύλλογο.