Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μπαρτσελόνα εγκαινιάζει το «Memorial FC Barcelona» στο ανακαινισμένο Καμπ Νόου, προσφέροντας 26.000 κόγχες για την εναπόθεση της τέφρας των οπαδών της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν θέση με κόστος που ξεκινά από 2.490 ευρώ για δέκα έτη, ενώ ήδη πάνω από 1.000 άτομα έχουν προχωρήσει σε κράτηση.

Το μνημείο, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη του 2027, περιλαμβάνει φωτισμένες κόγχες και αναμνηστικές πλάκες με αναφορές στην ιστορία των 125 ετών του συλλόγου.

Τα έσοδα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα διατεθούν για την κάλυψη του υψηλού κόστους ανακαίνισης του σταδίου, το οποίο πλησιάζει πλέον τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Πανηγυρίστε τα γκολ της Μπάρτσα στη μετά θάνατον ζωή»: Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα θα έχουν τη δυνατότητα να εναποθέτουν τις στάχτες τους στο νέο μνημείο του συλλόγου μ’ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.

Οι ισόβιοι οπαδοί της Μπαρτσελόνα θα μπορούν σύντομα να υποστηρίζουν τον σύλλογο ακόμα κι από τον τάφο – αλλά, όπως και με όλα τα άλλα στη Μπαρτσελόνα, η αιώνια αφοσίωση έχει το τίμημά της, αναφέρει ο Guardian.

Advertisement

Advertisement

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Καμπ Νόου, ο σύλλογος εγκαινίασε το «Memorial FC Barcelona», το οποίο αποτελείται από 26.000 κόγχες όπου οι οπαδοί μπορούν να εναποθέτουν τις στάχτες τους αφού ηχίσει το δικό τους σφύριγμα λήξης.

🚨🚨| BREAKING: FC Barcelona will offer fans the chance to have their ashes laid to rest at Camp Nou, with plans for a memorial featuring 26,000 burial niches. 💰 Prices start at €2,490 for 10 years. 📅Scheduled to open in late 2027. [Le Parisien] https://t.co/PcJUWJkRcI November 11, 2026

Η υποστήριξη της ομάδας από τον άλλο κόσμο θα κοστίζει 2.490 ευρώ για 10 χρόνια ή 6.000 ευρώ για 50 χρόνια, με ετήσιο τέλος συντήρησης 70 ευρώ. Η εξασφάλιση της θέσης σας για την αιωνιότητα θα κοστίζει 10.000 €, με επιπλέον 490 € για μια αναμνηστική πλάκα.



Κατά την παρουσίαση του Μνημείου της FC Barcelona, η Μαρία Ελένα Φορτ, θεσμική αντιπρόεδρος του συλλόγου, δήλωσε: «Όταν πέθανε ο παππούς μου πριν από πολλά χρόνια, είπε ότι το μόνο που ήθελε ήταν να ταφεί δίπλα στο γήπεδο της Μπάρτσα, ώστε να μπορεί να ακούει τα γκολ που θα μπαίνουν στη μετά θάνατον ζωή. Πολλοί οπαδοί ονειρεύονται το ίδιο πράγμα».

A eternal place in our home: The FC Barcelona Memorial takes shape at Spotify Camp Nou. https://t.co/NzOGuoPfgw — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 11, 2026

Το μνημείο, που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Κίκε Μοντόγια, θα αποτελείται από τέσσερα μεγάλα φωτισμένα τετράγωνα, ενώ οι αναμνηστικές πλάκες θα τοποθετηθούν σε έναν γυάλινο τοίχο με οπίσθιο φωτισμό από LED. Οι τεφροδόχοι θα φυλάσσονται πίσω από μια τοιχογραφία που θα μνημονεύει τις σημαντικότερες στιγμές της 125ετούς ιστορίας του συλλόγου.

Advertisement

✝️🕊️ EL CAMP NOU TENDRÁ UNA ZONA PARA DEPOSITAR LAS CENIZAS DE LOS AFICIONADOS DEL BARÇA 🏟️ El nuevo Memorial FC Barcelona estará situado dentro del estadio, a escasos metros del terreno de juego 💰 Los columbarios costarán desde 2.490€ por 10 años, 4.990€ por 25 años y 5.990€ por 50 años 📰 Fuente: FC Barcelona / Cadena SER — Post United (@postunited) November 11, 2026

Αλλοι ισπανικοί σύλλογοι όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπέτις και Εσπανιόλ διαθέτουν ήδη μικρότερα κολουμβάρια στα γήπεδά τους.

Μπαρτσελόνα: Ηδη περισσότεροι από 1.000 οπαδοί έχουν κρατήσει τη μετά θάνατον θέση τους στο Καμπ Νόου

Οι εργασίες για το μνημείο της Μπαρτσελόνα θα ξεκινήσουν στα τέλη του επόμενου έτους και, σύμφωνα με τον σύλλογο, περισσότεροι από 1.000 οπαδοί της «Μπάρτσα» έχουν ήδη κλείσει τη θέση τους. Οι συνεισφορές τους θα διατεθούν για την κάλυψη του τεράστιου κόστους ανακαίνισης του σταδίου, το οποίο χτίστηκε το 1957.

Advertisement

Το 2023, ο σύλλογος ξεκίνησε ένα σχέδιο για την αύξηση της χωρητικότητας από 99.354 σε 105.000 θέσεις – 15.000 περισσότερες από το Γουέμπλεϊ – καθιστώντας το έτσι το δεύτερο μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσμο, μετά το Στάδιο Rungrado 1st of May στην Πιονγιάνγκ της Βόρειας Κορέας.

¡YA PUEDES DEJAR TUS CENIZAS EN EL CAMP NOU! 😳🔵🔴 El Barcelona incluirá un memorial en el Spotify Camp Nou para que socios y aficionados puedan depositar sus cenizas dentro del estadio culé. El proyecto se inaugurará a finales de 2027 y ofrecerá dos modalidades: depositar las cenizas de un ser querido en un columbario/cripta o inscribir un nombre y un mensaje en una placa conmemorativa. Los precios irán desde los €2,490 por 10 años, €4,990 por 25 años y €5,990 por 50 años (más €70 anuales por mantenimiento). ¿Qué les parece esta idea, amigos? — Andre Marín (@andremarinpuig) November 11, 2026

Το κόστος των εργασιών, που αρχικά είχε υπολογιστεί στα 900 εκατ. ευρώ, πλησιάζει πλέον τα 2 δισ. ευρώ και βαρύνει πλέον όσους δεν διαθέτουν εισιτήρια διαρκείας, οι οποίοι έχουν δει τις τιμές των εισιτηρίων να διπλασιάζονται τα τελευταία χρόνια.

Advertisement

Οι εργασίες, που εκτελούνται από την τουρκική εταιρεία Limak Construction, έχουν πληγεί από καθυστερήσεις και εργατικές διαμάχες. Το 2024, η FC Barcelona αναγνώρισε ότι, μεταξύ άλλων παραβάσεων, περισσότεροι από 1.000 υπεργολάβοι δεν είχαν πληρωθεί για τις υπερωρίες τους.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν αργότερα φέτος, αλλά ο σύλλογος θα πρέπει να διεξάγει μέρος της επόμενης σεζόν στο Ολυμπιακό Στάδιο (χωρητικότητα 55.926 θέσεων), ενώ θα τοποθετείται η στέγη στο «Καμπ Νόου».

Advertisement

Advertisement