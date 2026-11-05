Ο Ραφίνια στη συνέντευξη τύπου μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με την Μπαρτσελόνα/REUTERS/Albert Gea

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Ο Ραφίνια τα τελευταία χρόνια είναι ο ηγέτης Μπαρτσελόνα μαζί με τον Λαμίν Γιαμάλ και οι Καταλανοί του έχουν κάνει πρόταση ανανέωσης και ο Βραζιλιάνος έχει πει το «ναι».

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ραφίνια, με τον Ζοάν Λαπόρτα να δίνει τα χέρια με τον αρχηγό των μπλαουγκράνα.

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Una declaración de intenciones. Nuestro querido capitán seguirá liderando el proyecto hasta 2030 💙❤️ pic.twitter.com/a0Ms2cQTFb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 5, 2026

Ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα κατάφερε να γίνει ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας στο Champions League με 23 γκολ, όντας πίσω μόνο από τον Μέσι (120 γκολ) και τον Σουάρες (25 γκολ), ενώ ισοφάρισε τον Ροναλντίνιο, καθώς έφτασε τα 94 γκολ συνολικά με τους Καταλανούς.

Τη φετινή σεζόν σε 13 ματς έχει βρει δίχτυα 19 φορές, κάτι που επιβεβαιώνει πόσο πολύτιμος είναι για την ομάδα του.