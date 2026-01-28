Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τη σύνθεση της ελληνικής ομάδας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Mιλάνο- Κορτίνα 2026, που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από πέντε αθλητές και αθλήτριες. Στα αγωνίσματα των Δρόμων Αντοχής θα αγωνιστούν, ο Απόστολος Αγγέλης στα 15 χλμ. Ελεύθερο Ανδρών, η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου στα 10 χλμ. Ελεύθερο Γυναικών και η Νεφέλη Τίτα στα 10 χλμ. Ελεύθερο καθώς και στο Κλασσικό Σπριντ Γυναικών.

Advertisement

Advertisement

Στο Αλπικό Σκι θα συμμετάσχουν οι Μαρία Ελένη Τσιόβολου στη Γιγαντιαία Κατάβαση και στο Σλάλομ Γυναικών και Αλέξανδρος Γκιννής στο Σλάλομ Ανδρών, ο οποίος θα είναι και ο Σημαιοφόρος της Ελληνικής Ομάδας στην Τελετή Έναρξης.

Τους αθλητές θα συνοδεύσουν στην Ιταλία οι προπονητές Τιμολέων Τσουρέκας και Χρήστος Τίτας για τους Δρόμους Αντοχής, καθώς και οι Florian Putz και Κωνσταντίνος Συκαράς για το Αλπικό Σκι. Αρχηγός της ελληνικής αποστολής είναι ο Δημοσθένης Γυρούσης, με υπαρχηγό τον Στράτο Καρέτο και διοικητικό προσωπικό τον Αλέξανδρο Κανδύλη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας και Αρχηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής για το Milano Cortina 2026, Δημοσθένης Γυρούσης, συνεχάρη τους αθλητές, τονίζοντας ότι «η παρουσία σας στη μεγαλύτερη παγκόσμια αθλητική διοργάνωση αποτελεί ύψιστη τιμή και μια στιγμή που λίγοι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν. Είναι ένα επίτευγμα που θα σας συνοδεύει σε όλη σας τη ζωή». Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ώστε να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην αγωνιστική τους προσπάθεια και να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Στο πλευρό της ομάδας κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών, θα είναι ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος και ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Χανδακάς.

Βιογραφικό του Αλέξανδρου Γκιννή



Ο Αλέξανδρος Ιωάννης Γκιννής γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1994 και μεγάλωσε έως την ηλικία των 16 στη Βουλιαγμένη. Ο πατέρας του είναι Έλληνας και η μητέρα του Ελληνοαμερικανίδα. Ξεκίνησε το σκι από μικρή ηλικία στον Παρνασσό, με την καθοδήγηση του πατέρα του, ο οποίος ήταν δάσκαλος του αθλήματος. Από τα 12 του χρόνια περνούσε τους χειμώνες στην Αυστρία, όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως εκπαιδευτής στις Άλπεις.

Σε ηλικία 16 ετών, η οικογένεια μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Γκιννής άρχισε να αγωνίζεται με τα χρώματα των ΗΠΑ, έως τα μέσα του 2020. Ειδικεύεται στα τεχνικά αγωνίσματα, με έμφαση στο σλάλομ. Το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Φεβρουάριο του 2023 ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο σε αγώνα του θεσμού.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, έγραψε ιστορία κατακτώντας το πρώτο ελληνικό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση χειμερινών σπορ: τη δεύτερη θέση στην τεχνική κατάβαση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι. Αυτή την περίοδο προετοιμάζεται για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano – Cortina 2026.