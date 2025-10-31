Μετά από 30 χρόνια, το επαγγελματικό τένις υψηλού επιπέδου επιστρέφει στην Ελλάδα καθώς 1-8 Νοεμβρίου η Αθήνα θα φιλοξενήσει το σπουδαίο τουρνουά Hellenic Championship ATP 250.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Basketball Arena στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών και θα συγκεντρώσει στη χώρα μας την αφρόκρεμα του παγκόσμιου τένις.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Ρώσος Κάρεν Κατσάνοφ, ο Ελβετός Σταν Βαβρίνκα, ο Τσέχος Γίρι Λεχέτσκα, ο Λουτσιάνο Νταρντέρι, ο Βραζιλιάνος Ζοάο Φονσέκα, ο Αμερικανός Μπράντον Νακασίμα, ο Τσέχος Τόμας Μένσικ και δεκάδες ακόμη τενίστες.

Το TELEKOM CENTER Athens, με χωρητικότητα 20.000 θεατών, θα φιλοξενήσει πάνω από 70 κορυφαίους παίκτες, με τους αγώνες να μεταδίδονται τηλεοπτικά σε περισσότερες από 150 χώρες.

Τα δικαιώματα για τη διεξαγωγή του προήλθαν από ένα ρωσικό τουρνουά που ακυρώθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στη συνέχεια, το event «μετακόμισε» προσωρινά στο Ισραήλ, έπειτα στη Σερβία και την Ισπανία, πριν ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η ομάδα του εξασφαλίσουν τη διοργάνωση για λογαριασμό της Ελλάδας.

Ο ίδιος ο Σέρβος πρωταθλητής, μιλώντας για το τουρνουά, τόνισε τη σημασία του εγχειρήματος: «Η Ελλάδα έχει πλέον μια θέση στον χάρτη του παγκόσμιου τένις. Είναι μια χώρα με τεράστια ενέργεια, πλούσια αθλητική ιστορία και νέα γενιά φιλάθλων που αγαπούν το άθλημα. Είμαι περήφανος που συνέβαλα ώστε το ATP Tour να επιστρέψει εδώ μετά από τόσα χρόνια. Εύχομαι αυτό το τουρνουά να γίνει θεσμός και να εμπνεύσει τα νέα παιδιά να πιάσουν ρακέτα». Χθες σε βίντεο της διοργάνωσης ο Νόλε λέει στα ελληνικά: «Καλημέρα Ελλάδα» και συνεχίζει: «Γεια σε όλους. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα θα αγωνιστώ μπροστά σας για όλη την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω ότι είστε όσο ενθουσιασμένος είμαι εγώ και όλοι οι παίκτες που θα παίξουν στην Αθήνα, που έχει ξανά ATP τουρνουά μετά από 30 χρόνια. Αυτό το γήπεδο είναι από τα πιο δημοφιλή γήπεδα μπάσκετ στον κόσμο, έδρα του Παναθηναϊκού, μιας από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα σας δω να γεμίζετε αυτό το υπέροχο γήπεδο και μακάρι να δείτε τένις παγκόσμιας κλάσης».

Για την Ελληνική Ομοσπονδία Τένις, η επιστροφή του ATP Tour στη χώρα αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα αθλητικό γεγονός. Είναι η επισφράγιση μιας μακρόχρονης προσπάθειας για την αναβάθμιση του επαγγελματικού τένις στην Ελλάδα, που ήδη αριθμεί 30 Futures και 7 Challenger τουρνουά στο ετήσιο καλεντάρι.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Θεόδωρος Γκλαβάς μιλώντας στο iefimerida ανέφερε ότι «Η διοργάνωση ενός τουρνουά ATP στην Ελλάδα μετά από τρεις δεκαετίες είναι μια στιγμή ορόσημο. Δεν είναι μόνο η χαρά της επιστροφής ενός μεγάλου θεσμού, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία για τους Έλληνες αθλητές να αγωνιστούν σε κορυφαίο επίπεδο στην πατρίδα τους. Παράλληλα, ανοίγει νέους δρόμους για τη διάδοση του τένις, προσελκύει χορηγούς και εμπνέει τα νέα παιδιά να πιστέψουν ότι μπορούν να φτάσουν ψηλά. Είναι επιθυμία μας το Hellenic Championship να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός. Ιδανικά, μελλοντικές διοργανώσεις θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε περίοδο με καλύτερες καιρικές συνθήκες, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι υπαίθριες εγκαταστάσεις».

Advertisement

Η πρώτη ημέρα των αγώνων (1η Νοεμβρίου) έχει ελεύθερη είσοδο με ηλεκτρονική κράτηση, ενώ οι τιμές για τις υπόλοιπες ημέρες κυμαίνονται από 20 έως 720 ευρώ για VIP θέσεις. Επιπλέον, στις 2 και 3 Νοεμβρίου, παιδιά 2 έως 7 ετών θα εισέρχονται δωρεάν, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που στοχεύει να φέρει το άθλημα πιο κοντά στη νέα γενιά.

Μετρώντας αντίστροφα για την έναρξη της διοργάνωσης, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο του τένις. Το Hellenic Championship ATP 250 δεν είναι απλώς ένα τουρνουά, αλλά η απαρχή μιας νέας εποχής για το ελληνικό άθλημα μιας εποχής που υπόσχεται να εμπνεύσει, να ενώσει και να φέρει το τένις πιο κοντά από ποτέ στο ελληνικό κοινό.

Advertisement