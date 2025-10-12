Το πρώτο ντέρμπι της φετινής χρονιάς είναι γεγονός, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται το απόγευμα της Κυριακής (12/10, 19:00) στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό, στην 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, με τις δύο ομάδες να είναι έτοιμες για τον πρώτο μεγάλο αγώνα της σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» οι οποίοι κατέκτησαν το πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν, προέρχονται από το διπλό στην έδρα του Αμαρουσίου την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ στον πρόσφατο εντός έδρας αγώνα με το Ντουμπάι για την Euroleague, επικράτησαν με 86-67, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοφ.

Να σημειωθεί ότι στο εν λόγω παιχνίδι αγωνίστηκε ο νεοαποκτηθείς γκάρντ Φράνκ Ντιλικίνα, έχοντας μάλιστα αρκετά καλή απόδοση, καθόλη την διάρκεια της αναμέτρησης.

Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός θέλει να ακολουθήσει τα περσινά βήματα, όπου είχε 2/2 κόντρα στον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Το «τριφύλλι» θα έχει κανονικά στον πάγκο του τον Εργκίν Αταμάν, καθώς η ΓΓΑ με νέα διάταξη επέτρεψε τόσο σε εκείνον, όσο και στους υπόλοιπους προπονητές της Stoiximan Basket League να κοουτσάρουν κανονικά τις ομάδες τους.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ στην Euroleague, προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Μπασκόνια, εκεί όπου ο Κέντρικ Ναν πέτυχε ένα τρομερό buzzer beater στη λήξη της αναμέτρησης.

Μονόδρομος η νίκη για την Εθνική Ομάδα

Η Εθνική Ομάδα ταξίδεψε στην Κοπεγχάγη για τον εκτός έδρας αγώνα με την Δανία (12/10, 21:45), στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι Έλληνες διεθνείς δηλώνουν πανέτοιμοι για την νέα μεγάλη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο.

Η Δανία έφυγε με το διπλό από το Γ. Καραϊσκάκης στην 2η αγωνιστική των προκριματικών, με ευρεία μάλιστα νίκη 3-0. Η Εθνική Ομάδα ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά, με την εντός έδρα νίκη με 5-1 κόντρα στην Λευκορωσία, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Η Ελλάδα έχασε από την Δανία και την Πέμπτη (9/10) έπαιζε εκτός έδρας με την Σκωτία, η οποία επικράτησε με 3-1, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες διεθνείς προηγήθηκαν με γκολ του Τσιμίκα στο 62′.

Η Εθνική Ομάδα βρίσκεται με την «πλάτη στον τοίχο» στα προκριματικά αυτήν την στιγμή και έτσι ο μοναδικός τρόπος να γυρίσει το εις βάρος της κλίμα είναι η νίκη απέναντι στην Δανία.

Ως προς το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές. Μέχρι στιγμής, προβάδισμα για την αρχική ενδεκάδα φαίνεται πως έχει ο Μουζακίτης έναντι του Κουρμπέλη, ο Κωνσταντέλλιας αντί του Μπακασέτα και ο Γιαννούλης στη θέση του Τσιμίκα.

Έτσι, μία πιθανή ενδεκάδα είναι η εξής: Τζολάκης, Γιαννούλης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Μουζακίτης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης και Παυλίδης.

