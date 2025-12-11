Ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Φινλανδίας βιώνει τις πιο δύσκολες ώρες της ιστορίας του: αφού τερμάτισε τελευταία στον όμιλο του υποβιβασμού με 17 βαθμούς, η Χάκα που ιδρύθηκε το 1934 και έχει κατακτήσει στο παρελθόν 9 πρωταθλήματα και 12 κύπελλα Φινλανδίας, υποβιβάστηκε.

Μετά την υποβιβασμό, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο: Τρεις ανήλικοι οπαδοί της Χάκα, περίπου 15 ετών, έβαλαν φωτιά στο γήπεδο Tehtaan kenttä στις 7 Δεκεμβρίου.

Advertisement

Advertisement

EL FC HAKA DESCENDIÓ Y PRENDIERON FUEGO SU ESTADIO 🏟️🔥



🇫🇮⬇️ Uno de los clubes más grandes de Finlandia vive las horas más difíciles de su historia: después de terminar último del Grupo B con 17 puntos, el equipo perdió la categoría



🚔👮 Consumada la caída, el tema se le fue de… pic.twitter.com/CoOZg4RAlS — Diario Olé (@DiarioOle) December 10, 2025

Ένας εκ των δραστών ομολόγησε ότι άναψε ένα αντικείμενο που πυροδότησε την πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς την κερκίδα και προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του τεχνητού χλοοτάπητα.