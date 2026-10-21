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Ο αθλητής δηλώνει ενθουσιασμένος και έτοιμος για την έναρξη του πρωταθλήματος, τονίζοντας την καλή χημεία που έχει αναπτύξει με τη νέα του ομάδα.

Οι Μαϊάμι Χιτ δίνουν τον πρώτο τους αγώνα τα ξημερώματα της Πέμπτης απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς εν μέσω υψηλών προσδοκιών.

Ο Αντετοκούνμπο υπογραμμίζει πως η ομάδα παραμένει συγκεντρωμένη στον στόχο της, παρά τον εξωτερικό θόρυβο που προκαλεί η μεταγραφή του.

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε μετά από 13 χρόνια τους Μιλγουόκι Μπακς και πλέον ετοιμάζεται για τη νέα του σεζόν στο NBA, φορώντας τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ.

Οι Μαϊάμι Χιτ δίνουν τα ξημερώματα της Πέμπτης (22.10.2026, 02:30) τον εναρκτήριό τους αγώνα στο φετινό NBA, αποδεχόμενοι τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δηλώνει ανυπόμονος και ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν στο NBA.

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«Νιώθω καλά, νιώθω άνετα. Όλα είναι μια χαρά. Οι συμπαίκτες, η ομάδα, το σύστημα, ο καιρός, η πόλη, οι φίλαθλοι… νιώθω καλά. Είμαι ενθουσιασμένος. Ανυπομονώ να παίξω μπάσκετ, πραγματικό μπάσκετ. Ανυπομονώ να νιώσω την ενέργεια στο γήπεδο και είμαι απλά ενθουσιασμένος που ξεκινάει αυτό το ταξίδι. Νιώθω ότι είμαστε έτοιμοι. Προφανώς, υπάρχουν σπουδαίες ομάδες… Αλλά πιστεύω ότι, ως ομάδα, η νοοτροπία και η προσέγγισή μας βρίσκονται στο σωστό επίπεδο και θεωρώ πως είμαστε έτοιμοι», τόνισε ο «Greek Freak».

«Πιστεύω ότι η χημεία μας βρίσκεται στο επίπεδο που πρέπει. Η προσέγγισή μας είναι εξαιρετική. Θεωρώ ότι δουλέψαμε πολύ σκληρά αυτές τις 22 ημέρες που βρισκόμαστε στο προπονητικό καμπ. Δεθήκαμε ως ομάδα. Κάναμε πολλές δραστηριότητες εκτός γηπέδου όλοι μαζί. Δεν περνάμε χρόνο μόνο εδώ, αλλά και εκτός των εγκαταστάσεων. Οπότε, πιστεύω ότι η νοοτροπία μας είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι. Φυσικά, θα γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι. Στο 40ό παιχνίδι, θα είμαστε μια καλύτερη ομάδα, αρκεί όλοι να είναι υγιείς και διαθέσιμοι. Πρέπει απλώς να συνεχίσουμε να προχωράμε βήμα-βήμα. Όσο για το πρώτο βήμα —το προπονητικό καμπ— το διαχειριστήκαμε εξαιρετικά. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Είμαι περήφανος για την ομάδα. Ελπίζω να βγούμε στο παρκέ και να το αποδείξουμε», πρόσθεσε.

Όσο για τις μεγάλες προσδοκίες που δημιούργησε για την ομάδα του η απόκτησή του με ανταλλαγή από τους Μπακς, είπε: «Νιώθω ότι σε όλη μου την καριέρα υπήρχε «θόρυβος» γύρω από το όνομά μου. Δεν είναι κάτι καινούργιο για μένα. Ίσως για κάποιους παίκτες της ομάδας να είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά δεν μπορούμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα στο προπονητικό καμπ. Ούτε στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Μακάρι να αρκούσε ένα ματς για να πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά δεν γίνεται. Καταλαβαίνω, βέβαια, ότι η πρώτη εντύπωση παίζει καθοριστικό ρόλο. Δεν είμαι όμως σίγουρος αν αυτό ισχύει και στο μπάσκετ. Μιλάμε για 82 αγώνες. Μπορείς να κερδίσεις το πρώτο παιχνίδι με διαφορά 30 πόντων και μετά να χάσεις 10 συνεχόμενα. Είμαι, λοιπόν, χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πιστεύω ότι η ομάδα ανυπομονεί για όσα έρχονται. Όλοι είναι απόλυτα αφοσιωμένοι και συγκεντρωμένοι. Έτσι, ο εξωτερικός «θόρυβος» δεν επηρεάζει τα αποδυτήριά μας ούτε τον χώρο όπου προπονούμαστε».