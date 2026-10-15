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Ο Σάσα Βεζένκοφ εξακολουθεί να ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του στην Euroleague και μάλιστα κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία των general managers του NBA για τον κορυφαίο διεθνή παίκτη που αγωνίζεται εκτός της αμερικανικής λίγκας.

Πιο συγκεκριμένα, ο φόργουορντ του Ολυμπιακού συγκέντρωσε το 77% των προτιμήσεων για τη σεζόν 2026-2027, αποκτώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Γιόνας Βαλαντσιούνας της Ζαλγκίρις, με ποσοστό 7%.

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Στη λίστα των παικτών που εξετάστηκαν συμπεριλήφθηκαν ακόμη οι Ζοακίμ Μπουμτζέ-Μπουμτζέ της Μπαρτσελόνα, ο Νίκολα Μίροτιτς της Βαλένθια, ο Ζαν Μοντέρο του Ολυμπιακού, ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού και ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Sasha Vezenkov dominated the vote for the best international player outside the league in the annual NBA GM survey for the second year in a row 🌟



NBA GMs also picked the 2027 NBA title favorite, while another European star was selected as the clear MVP choice:… pic.twitter.com/wor7TlcVtV October 15, 2026

Η φετινή πρωτιά του Βεζένκοφ αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ο άσος των «ερυθρόλευκων» είχε αναδειχθεί κορυφαίος στην ίδια κατηγορία και την προηγούμενη χρονιά, συγκεντρώνοντας τότε το 44% των ψήφων. Η άνοδος στο 77% αποτελεί ένδειξη της αυξημένης αναγνώρισης που απολαμβάνει από τους παράγοντες του NBA για την ποιότητα και την προσφορά του στο παρκέ.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν 2025-2026 στη EuroLeague. Ο Βούλγαρος φόργουορντ ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 19 πόντους και 6,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 39 συμμετοχές, διατηρώντας υψηλά επίπεδα απόδοσης σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.