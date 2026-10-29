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Η ίδια ανέφερε πως το επεισόδιο ξεκίνησε όταν υπερασπίστηκε το μοντέλο Γουίνι Χάρλοου από προσβλητικά σχόλια που αφορούσαν την εμφάνισή της.

Η ΜακΧένρι απομακρύνθηκε από τη θέση συμβούλου Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ μόλις μία ημέρα μετά την πρόσφατη επαγγελματική της αναβάθμιση.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασε τους λόγους της αποχώρησης της συνεργάτιδας, επικαλούμενο την πολιτική του για εσωτερικά ζητήματα προσωπικού.

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Τη δική της εκδοχή για το επεισόδιο σε αγώνα του NBA στην Ουάσινγκτον, που οδήγησε στην απομάκρυνσή της από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μόλις μία ημέρα μετά την αναβάθμισή της, έδωσε η Μπριτ ΜακΧένρι. Η πρώην δημοσιογράφος του ESPN ανάρτησε βίντεο στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης, υποστηρίζοντας ότι πέταξε την υπόλοιπη μπίρα της προς την κατεύθυνση θεατών επειδή ένας από αυτούς φέρεται να της είπε ότι θα έπρεπε να υποστεί ομαδικό βιασμό έξω από το γήπεδο.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, όλα ξεκίνησαν όταν επιχείρησε να υπερασπιστεί το μοντέλο Γουίνι Χάρλοου, αρραβωνιαστικιά του σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Κάιλ Κούζμα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με τους Μιλγουόκι Μπακς.

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Η ΜακΧένρι υποστήριξε ότι ένας άνδρας άρχισε να παρενοχλεί λεκτικά τη Χάρλοου, προσβάλλοντας την εμφάνισή της και κάνοντας σχόλια για τη λεύκη, την αυτοάνοση δερματική πάθηση που προκαλεί απώλεια της χρωστικής ουσίας σε ορισμένες περιοχές του δέρματος.

Όπως ανέφερε, αντέδρασε με ένα ειρωνικό σχόλιο, παραδεχόμενη εκ των υστέρων ότι ίσως δεν θα έπρεπε να το είχε κάνει. «Είπα απλώς: “Α, είμαι σίγουρη ότι η κοπέλα σου είναι πραγματικά όμορφη, έτσι δεν είναι;”», περιέγραψε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, ένας άλλος άνδρας που καθόταν στην ίδια σειρά στράφηκε εναντίον της, λέγοντάς της: «Γιατί δεν το βουλώνεις, ηλίθια σκύλα;». Η ΜακΧένρι υποστήριξε ότι απάντησε πως δεν απευθυνόταν σε εκείνον και τον ρώτησε ποιος ήταν, με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί.

Η απειλή και η μπίρα που πέταξε προς τους θεατές

Η ΜακΧένρι και η φίλη της σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο των κυλικείων. Εκεί, ένας εργαζόμενος προσφέρθηκε να τις μεταφέρει σε διαφορετικές θέσεις, ωστόσο η ίδια δεν θεώρησε σωστό να αποχωρήσουν εξαιτίας των ανδρών που, όπως υποστήριξε, τις παρενοχλούσαν. «Εκ των υστέρων, θα ήθελα να είχαμε φύγει», παραδέχθηκε.

Όταν επέστρεψε στη θέση της, σύμφωνα με την περιγραφή της, οι άνδρες άρχισαν να πετούν ποτά και άλλα αντικείμενα προς εκείνη, τη φίλη της και τον εργαζόμενο που προσπαθούσε να τις βοηθήσει.

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«Ο βασικός πρωταγωνιστής μού είπε κάτι πραγματικά αποκρουστικό για το τι θα έπρεπε να μου συμβεί. Φέρεται να είπε ότι θα έπρεπε να με βιάσουν ομαδικά έξω από το γήπεδο. Τότε ήταν που πέταξα προς την κατεύθυνσή τους την υπόλοιπη μπίρα μου», ανέφερε.

Αμέσως μετά, η ίδια και η φίλη της αποφάσισαν να αποχωρήσουν, ενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, οι άνδρες συνέχισαν να τους πετούν ποτά και άλλα αντικείμενα.

«Υπερασπίστηκα τη Γουίνι Χάρλοου, μια γυναίκα που θαυμάζω και την οποία έχουν ως πρότυπο πολλά κορίτσια και γυναίκες, και υπερασπίστηκα και τον εαυτό μου», κατέληξε στο βίντεό της.

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Η αναβάθμιση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η απόλυση μέσα σε 24 ώρες

Η ΜακΧένρι είχε αναλάβει θέση συμβούλου Τύπου στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, με αρμοδιότητες που αφορούσαν την Ευρώπη και την Αφρική. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, στα καθήκοντά της περιλαμβανόταν επίσης η επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης με τα επίμαχα γραπτά μηνύματα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Αμερικανίδας διπλωμάτη με στενούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ.

Η εμπλοκή της στο επεισόδιο του NBA φέρεται να οδήγησε στην απομάκρυνσή της από τη θέση της στην ομάδα του υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Page Six, η ΜακΧένρι προήχθη και απολύθηκε μέσα σε διάστημα μόλις 24 ωρών.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να σχολιάσει τους λόγους της αποχώρησής της, επισημαίνοντας ότι δεν τοποθετείται δημόσια για εσωτερικά ζητήματα προσωπικού.

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