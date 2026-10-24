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Η πρώην δημοσιογράφος ενεπλάκη σε λεκτική αντιπαράθεση με θεατές και εκτόξευσε το ποτό της, γεγονός που οδήγησε στην άμεση απομάκρυνσή της από την κυβερνητική θέση της.

Η παραίτηση υποβλήθηκε μόλις λίγες ώρες μετά την προαγωγή της σε νέα θέση ευθύνης στην επικοινωνιακή ομάδα του υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να σχολιάσει τις συνθήκες της αποχώρησης, ενώ δεν προέκυψαν στοιχεία που να συνδέουν το περιστατικό με προηγούμενες επαγγελματικές της αρμοδιότητες.

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Μια προαγωγή που κράτησε μόλις λίγες ώρες, ένα επεισόδιο στις εξέδρες αγώνα του NBA και μια αιφνιδιαστική παραίτηση προκαλούν αναταράξεις στο αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μπριτ ΜακΧένρι, πρώην δημοσιογράφος του ESPN και του Fox News, η οποία είχε αναλάβει, μεταξύ άλλων, την επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της αμερικανικής Page Six, η Μπριτ ΜακΧένρι (Britt McHenry), στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αναγκάστηκε να υποβάλει την παραίτησή της την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, μετά από έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα του NBA στην Ουάσιγκτον.

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Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης, στην αναμέτρηση των Washington Wizards με τους Milwaukee Bucks, στην Capital One Arena.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, η ΜακΧένρι ενεπλάκη σε έντονη αντιπαράθεση με θεατές, οι οποίοι φέρονται να απηύθυναν προσβλητικά σχόλια προς τον μπασκετμπολίστα Κάιλ Κούζμα και την αρραβωνιαστικιά του, Γουίνι Χάρλοου.

Η ίδια φέρεται να παρενέβη ζητώντας να σταματήσουν τα σχόλια, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εκτραχυνθεί. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης εκτοξεύθηκαν ποτά, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν καταγράφουν τη ΜακΧένρι να πετά το ποτό της προς θεατή. Ακολούθησαν αποδοκιμασίες και η αποχώρησή της από τις εξέδρες.

Από την προαγωγή στην παραίτηση μέσα σε λίγες ώρες

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της χρονικής συγκυρίας.

Η ΜακΧένρι είχε μόλις προαχθεί σε νέα θέση ευθύνης στην επικοινωνιακή ομάδα του υφυπουργού Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ, έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει ως σύμβουλος Τύπου για ευρωπαϊκά και αφρικανικά ζητήματα.

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Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Page Six, η επαγγελματική της επιτυχία αποδείχθηκε εξαιρετικά βραχύβια.

Λιγότερο από 24 ώρες μετά την προαγωγή της, της ζητήθηκε να αποχωρήσει από το υπουργείο.

Η ίδια επιβεβαίωσε στο Front Office Sports ότι υπέγραψε επιστολή παραίτησης, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να σχολιάσει δημόσια τις συνθήκες της αποχώρησής της, επικαλούμενο την πάγια πρακτική να μη σχολιάζει εσωτερικά ζητήματα προσωπικού.

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Η σύνδεση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάσταση της υπόθεσης αφορά την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τις πολιτικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η υπόθεσή της στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τα σχετικά αμερικανικά δημοσιεύματα, η ΜακΧένρι είχε συμμετάσχει στην επικοινωνιακή διαχείριση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ γύρω από την υπόθεση της πρώην πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

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Πρόκειται για μια λεπτομέρεια με ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση Γκιλφόιλ έχει απασχολήσει το αμερικανικό πολιτικό και δημοσιογραφικό περιβάλλον, λόγω καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της και τις οποίες η ίδια αρνείται.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κανένα στοιχείο που να συνδέει την παραίτηση της ΜακΧένρι με την υπόθεση Γκιλφόιλ. Τα δημοσιεύματα αποδίδουν την αποχώρησή της στο επεισόδιο που σημειώθηκε στον αγώνα του NBA.

Ερωτήματα για την εικόνα της αμερικανικής διπλωματίας

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Η αιφνιδιαστική αποχώρηση ενός στελέχους που μόλις είχε προαχθεί αναδεικνύει και το ζήτημα της δημόσιας συμπεριφοράς προσώπων που εκπροσωπούν την αμερικανική κυβέρνηση.

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Η ΜακΧένρι δεν ήταν μια άγνωστη υπάλληλος του υπουργείου. Είχε προηγουμένως διαγράψει πολυετή πορεία στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αποκτώντας σημαντική αναγνωρισιμότητα από την παρουσία της στο ESPN και στο Fox News.

Η μετάβασή της από τη δημοσιογραφία στην κυβερνητική επικοινωνία την είχε φέρει κοντά σε ευαίσθητα ζητήματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η συνεργασία της με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προκαλεί ερωτήματα για το κατά πόσο η ηγεσία του υπουργείου έκρινε ότι το περιστατικό έπληξε τη δημόσια εικόνα της υπηρεσίας.

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Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαιωμένη παρέμβαση του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση.

Το βέβαιο είναι ότι μια βραδιά στο NBA αποδείχθηκε αρκετή για να τερματίσει αιφνιδιαστικά την κυβερνητική πορεία μιας πρώην τηλεοπτικής προσωπικότητας, η οποία λίγες ώρες νωρίτερα είχε κάθε λόγο να πανηγυρίζει για την επαγγελματική της εξέλιξη.