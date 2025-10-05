O Έλληνας αστέρας των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου στην Media Day της ομάδας, επισημαίνοντας πως ο ίδιος έχει πετύχει όλους τους στόχους που είχε θέσει.

«Νομίζω ότι κάθε παίκτης μπάσκετ, κάθε αθλητής, ξεκινά την καριέρα του και μετά έχει αυτή την αναζήτηση, όπως τι θέλει να πετύχει και τι θέλει να τον θυμούνται. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο, έχω καταφέρει όλα όσα είχα βάλει στο μυαλό μου. Αλλά τώρα θέλω απλώς περισσότερα. Σαν να θέλω να κερδίσω ένα ακόμη πρωτάθλημα. Θέλω να κερδίσω ένα ακόμη μετάλλιο για την εθνική ομάδα, επειδή η κληρονομιά είναι πολύ σημαντική για μένα.



Αυτό για το οποίο θα με θυμούνται, είναι το πώς θα γίνω ένας από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών. Και αυτό γίνεται βήμα βήμα, ξέρετε – προπόνηση με προπόνηση, παιχνίδι με παιχνίδι, σεζόν με σεζόν. Απλώς συνέχισε να στοιβάζεις μέρες. Συνέχισε να είσαι συνεπής και διαθέσιμος. Και καλά πράγματα θα συμβούν. Αλλά όπως πρέπει να παίζεις για να κερδίζεις.

Advertisement

Advertisement

Δεν παίζω απλώς για να είμαι κοντά ή να πληρώνομαι. Είμαι πολύ ευλογημένος. Φροντίζω την οικογένειά μου. Μπορώ να ζήσω χωρίς τίποτα. Αλλά παίζω για να κερδίζω. Παίζω για να πετυχαίνω πράγματα στο γήπεδο.



Νομίζω ότι πρέπει να κάθεσαι με τους γιατρούς και τους φυσιοθεραπευτές σου τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο για να συζητάς τι θέλεις να πετύχεις από το σώμα σου. Πώς μπορείς να παραμείνεις υγιής; Ποιος είναι ο στόχος σε κάθε σεζόν που παίζεις; Νομίζω ότι οι παίκτες είναι πιο έξυπνοι στο πώς να φροντίζουν το σώμα τους και γι’ αυτό βλέπεις παίκτες να παίζουν περισσότερο τώρα. Και εγώ, αυτό θέλω να κάνω κι εγώ.

Αυτή είναι η 13η χρονιά. Όταν φτάσω τα 36, νομίζω ότι θα μπορώ ακόμα να παίζω σε υψηλό επίπεδο μπάσκετ επειδή φροντίζω καλά το σώμα μου. Οπότε αυτή θα είναι η 19η χρονιά για μένα. Και μετά από αυτό, θα δούμε. Θα δούμε πόσο μπορούμε να φτάσουμε. Αν μπορούμε να πάμε, θα πάμε. Αν δεν μπορούμε να πάμε, θα εξαφανιστούμε στο νησί της Ελλάδας», δήλωσε ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας.