Η Εθνική Ελλάδος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ισοπαλία 0-0 απέναντι στη Λευκορωσία, σε ένα φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρατάχθηκε με επτά αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση, κάτι που επηρέασε την ομοιογένεια και τη δημιουργικότητα της ομάδας, ειδικά στην τελική πάσα και στην εκμετάλλευση των ευκαιριών.

Από τα πρώτα λεπτά, η Ελλάδα είχε την κατοχή της μπάλας και φαινόταν να θέλει να επιβάλει τον ρυθμό της, ωστόσο οι παίκτες δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες. Η πρώτη μεγάλη φάση ήρθε στο 21ο λεπτό υπέρ της Λευκορωσίας, όταν ο Τσιμίκας έκανε λάθος γύρισμα προς τον Βλαχοδήμο, με αποτέλεσμα ο Εμπόνγκ να βρεθεί σε θέση βολής, αλλά ο τερματοφύλακας της ελληνικής ομάδας απέκρουσε αποτελεσματικά και παραχώρησε κόρνερ.

Η «γαλανόλευκη» απάντησε στο 32′ με συνεργασία Τσιμίκα – Μάνταλου, όπου η μπάλα έφτασε στον Μασούρα, αλλά το πλασέ του χτύπησε το δοκάρι του Λαπούνκοφ και πέρασε άουτ, χάνοντας έτσι μια σημαντική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να απειλήσουν αποτελεσματικά.

Στην επανάληψη, η Ελλάδα έχασε ακόμα μία καλή στιγμή στο ξεκίνημα, όταν ο Τεττέη έκλεψε ψηλά την μπάλα και μετά από συνδυασμό με Μάνταλο και Ζαφείρη, το τελείωμα του τελευταίου δεν βρήκε στόχο. Στο 53′, ο Τσιμίκας βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το σουτ του απέκρουσε ξανά ο Λαπούνκοφ.

Ο ρυθμός του αγώνα στη συνέχεια έπεσε, με την Ελλάδα να προσπαθεί κυρίως στις αντεπιθέσεις. Στο 77′, μετά από γρήγορη αντεπίθεση, ο Τζόλης μπήκε στην περιοχή και επιχείρησε πλασέ, το οποίο όμως σταμάτησε στο δοκάρι, χάνοντας ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τέλος, με την Ελλάδα να μένει άσφαιρη και να κλείνει τα προκριματικά χωρίς να καταφέρει να σημειώσει κάποιο τέρμα στον τελευταίο αγώνα. Η ενδεκάδα της Ελλάδας παρουσίασε αρκετές αλλαγές σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια, με βασικούς παίκτες όπως οι Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Μάνταλος, Τζόλης και Μασούρας να δίνουν ρυθμό, αλλά να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν.

Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Λαπούνκοφ, Κβάλκο, Μπεγκούνοφ, Ζέμπελν, Μαλάσεβιτς, Γιαμπλόνσκι, Έμπονγκ, Μάλκεβιτς – Γκρομίκο, Ντεμτσένκο, Λισάκοβιτς

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ρότα, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Τζόλης, Μασούρας, Τεττέη

Το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες της Εθνικής στη δημιουργία φάσεων και την έλλειψη αποτελεσματικότητας στην τελική προσπάθεια, παρά την πίεση και την κατοχή που είχε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.