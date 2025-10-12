Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε βαριά ήττα με 3-1 από τη Δανία στο «Parken Stadium» της Κοπεγχάγης, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χάνοντας και τις τελευταίες ελπίδες για πρόκριση.

Κακό ξεκίνημα και «δώρο» για το 1-0

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπήκε καλά στο παιχνίδι, κρατώντας την μπάλα και δημιουργώντας κινδύνους στα πρώτα λεπτά, χωρίς όμως να καταφέρει να τελειώσει φάσεις. Στο 21’ η Δανία εκμεταλλεύτηκε ένα σοβαρό λάθος του Ζαφείρη, με τον Χόιλουντ να κλέβει και να γράφει εύκολα το 1-0.

Advertisement

Advertisement

Η ψυχολογία της “γαλανόλευκης” έπεσε, και οι γηπεδούχοι βρήκαν ακόμη δύο γκολ πριν το ημίχρονο. Στο 40’ ο Άντερσεν με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-0, ενώ στο 42’ ο Ντάμσγκααρντ, έπειτα από νέο λάθος στην άμυνα, με δυνατό σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Αντίδραση στο δεύτερο μέρος

Στην επανάληψη, η Ελλάδα προσπάθησε να αντιδράσει. Ο Μπακασέτας είχε δοκάρι στο 62’, και δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ιωαννίδης συνεργάστηκε ιδανικά με τον Τζόλη, ο οποίος με όμορφο πλασέ μείωσε σε 3-1.

Η “γαλανόλευκη” πίεσε και έχασε μεγάλες ευκαιρίες: στο 69’ ο Κωνσταντέλιας είδε τον Σμάιχελ να αποκρούει εντυπωσιακά, ενώ στο 79’ ο Παυλίδης νικήθηκε πάνω στη γραμμή από τον Βέστεργκααρντ. Οι Δανοί είχαν δύο δοκάρια στο φινάλε, όμως το σκορ δεν άλλαξε, με το 3-1 να σφραγίζει το αποτέλεσμα.

Οι συνθέσεις

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρότα, Κουρμπέλης (64’ Σιώπης), Ζαφείρης, Μπακασέτας (64’ Μασούρας), Καρέτσας (64’ Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Ιωαννίδης (64’ Παυλίδης).

Δανία (Μπρίαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Άντερσεν, Βέστεργκααρντ, Μέλε, Φρόχολντ (90’+2 Ο’Ρίλεϊ), Νέργκααρντ, Χιούλμαντ, Ίσακσεν (76’ Ντόργκου), Χόιλουντ (70’ Μπλέρεθ), Ντάμσγκααρντ (70’ Έρικσεν).