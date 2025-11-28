Οι παίκτες της Λιθουανίας δεν μπορούν να πιστέψουν το καλάθι του Σαργκιούνας σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου

Τα τρία τρίποντα του Ίγκνας Σαργκιούνας στο παιχνίδι της Λιθουανίας με την Μ. Βρετανία, αποτελούν μία εμβληματική στιγμή για το μπάσκετ της χώρας, που δύσκολα θα βγάλουν από το μυαλό τους οι Λιθουανοί φίλαθλοι.

Χθες (27/11), η Λιθουανία αγωνίστηκε στο Λονδίνο στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με τον Σαργκιούνας να κάνει μεγάλη εμφάνιση, στην προσπάθειά του να αποτρέψει μία ήττα, η οποία φάνταζε δεδομένη στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα, η Μ. Βρετανία, λίγα δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε είχε σημαντικό προβάδισμα και όλα έδειχναν νίκη (87-80). Τότε όμως ήταν η ώρα του Σαργκιούνας. Ο Λιθουανός ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο στα 9.9 δευτερόλεπτα πριν την λήξη και μείωσε την διαφορά στους τέσσερις (87-83).

Στην συνέχεια, κουβάλησε γρήγορα την μπάλα και μετά από ντρίπλα ευστόχησε στο δεύτερο διαδοχικό τρίποντο, στα 3.5 δευτερόλεπτα (88-86). Η Μ. Βρετανία είχε την επαναφορά της μπάλας, ωστόσο ο Λιθουανός έκλεψε την μπάλα, έτρεξε μερικά μέτρα και με ένα απίστευτο τρίποντο σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου, ολοκλήρωσε μία «μυθική» ανατροπή για την Λιθουανία, η οποία ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Σαργκιούνας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, με τους παίκτες της Εθνικής Λιθουανίας να τραβούν τα μαλλιά τους, μετά από αυτήν την απίστευτη ανατροπή, που θα μνημονεύουν δίχως αμφιβολία για αρκετά χρόνια στην χώρα της Βαλτικής.