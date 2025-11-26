Αεροπλάνο της πολωνικής αεροπορικής εταιρείας LOT βγήκε εκτός τροχόδρομου στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στην Λιθουανία, μετά την άφιξή του από την Βαρσοβία, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή στην εναέρια κυκλοφορία, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του αεροδρομίου.

Ειδικότερα, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11), ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες της πτήσης, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς.

Lithuania's Vilnius International Airport temporarily closes after Polish LOT aircraft slides off runway amid heavy snowfall.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpigtxM pic.twitter.com/PnSHRdWkCP — PressTV Extra (@PresstvExtra) November 26, 2025

Το αεροσκάφος Embraer 170 μετέφερε 63 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας. «Μετά την προσγείωση, όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μέσω κινητής σκάλας και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό», πρόσθεσε.

URGENT | 🇱🇹 Lituanie



🔴 Un Embraer E170 de LOT Polish Airlines a quitté le taxiway après son atterrissage à Vilnius !



📍 Vol LO771 en provenance de Varsovie : aucun blessé, mais la piste est fermée jusqu’à 17h pour sécurisation.#Vilnius #LOT #KronikInsights pic.twitter.com/rFzTOJmLQm — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) November 26, 2025

Για λόγους ασφαλείας, ο διάδρομος στο αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε προσωρινά, μέχρι να υπάρξει αποκατάσταση του προβλήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος για τον οποίο το αεροπλάνο βγήκε εκτός τροχόδρομου, που είναι ο δρόμος μέσα στο αεροδρόμιο που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη για να μετακινηθούν από τον διάδρομο προς τον τερματικό σταθμό.