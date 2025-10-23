Δύο ρωσικά αεροσκάφη, ένα μαχητικό Su-30 και ένα ιπτάμενο τάνκερ ανεφοδιασμού Il-78, εισήλθαν παράνομα στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας.

«Το περιστατικό αυτό δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Ρωσία συμπεριφέρεται σαν κράτος-τρομοκράτης, αψηφώντας το διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια των γειτονικών χωρών», δήλωσε η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγινιένε σε ανάρτησή της στο Facebook.

«Η Λιθουανία είναι ασφαλής. Μαζί με τους συμμάχους μας, φροντίζουμε και θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό της χώρας μας», πρόσθεσε.

Ισπανικά μαχητικά Eurofighter Typhoon του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν σε απάντηση και περιπολούν την περιοχή, σύμφωνα με τον στρατό.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Σεπτεμβρίου, τρία ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά. Το ΝΑΤΟ απογείωσε μαχητικά και τα συνόδευσε εκτός του εναέριου χώρου. Η Ρωσία διέψευσε ότι τα αεροσκάφη της εισήλθαν στην Εσθονία, υποστηρίζοντας ότι το Ταλίν δεν είχε αποδείξεις για να στηρίξει τον ισχυρισμό του και ότι επιδιώκει να οξύνει τις εντάσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Ακόμα, εννέα ημέρες νωρίτερα, περίπου 20 ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και τα μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ορισμένα από αυτά.