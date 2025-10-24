Ο Παναθηναϊκός (4-2) «πλήρωσε» την αστοχία του από την περιφέρεια, τα αρκετά χαμένα ριμπάουντ και χωρίς τους Χολμς και Καλαϊτζάκη, οι οποίοι έμειναν εκτός λόγω ενοχλήσεων, ηττήθηκε από την ανώτερη Βίρτους Μπολόνια (4-2) με 92-75 για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Οι γηπεδούχοι είχαν σε μεγάλη μέρα τους Παγιόλα, Έντουαρντ και Μόργκαν, ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Εργκίν Αταμάν, ο προπονητής των «πρασίνων» αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές.

Αρκετά γρήγορος ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης της Βίρτους με τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν εκφράζονταν επιθετικά κυρίως με τον Γιούρτσεβεν, καθώς ο Τούρκος σέντερ του Παναθηναϊκού (4π.) βρέθηκε δύο φορές σε πλεονεκτική θέση. Από την άλλη μεριά, ο Σμάιλαγκιτς (8π.) αποδείχθηκε μόνιμος κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού, τα κακά ποσοστά του οποίου στην περιφέρεια τον κράτησαν χαμηλά στο σκορ του πρώτου δεκαλέπτου (19-15).

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει χαμηλά ποσοστά από το τρίποντο και με εξαίρεση τον Όσμαν, που ευστόχησε δύο φορές, δυσκολευόταν αρκετά από την περιφέρεια (3/12 τρίποντα). Ταυτόχρονα, τα πολλά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ, αλλά και τα λάθη στην κυκλοφορία της μπάλας, είχαν ως αποτέλεσμα εύκολα καλάθια για τους παίκτες της Βίρτους, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις έφταναν ανενόχλητοι κοντά στο καλάθι. Μετά το σουτ του Τζάλοου, η διαφορά έφτασε μάλιστα για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά υπέρ της Μπολόνια (40-29, 18′).

Χάος στο τρίτο δεκάλεπτο με τους διαιτητές – Αποβλήθηκε ο Αταμάν με δύο τεχνικές ποινές

Στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου το παιχνίδι κινδύνεψε να «τιναχτεί στον αέρα». Ο Ναν ενώ έκανε το drive, φαίνεται πως χτύπησε άθελά του έναν παίκτη της Βίρτους, κάτι το οποίο ανάγκασε τους διαιτητές να πάνε στο instant replay. Εκεί, υπήρξε σύγχυση, καθώς ο ένας διαιτητής έλεγε στον άλλον ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού χτύπησε χωρίς πρόθεση τον αντίπαλό του, με τον δεύτερο διαιτητή να αποφασίζει πως η κίνηση συνιστά αντιαθλητικό φάουλ.

Η απόφαση προκάλεσε διαμαρτυρίες στον πάγκο των «πρασίνων», ο Αταμάν έγινε έξαλλος, τα «έψαλε» στους διαιτητές και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του με δύο τεχνικές ποινές. Η Βίρτους συνέχισε να είναι σκληρή αμυντικά, ενώ επιθετικά έβρισκε τις λύσεις που έψαχνε και έπειτα από το τρίποντο του Βιλτόσα διεύρυνε την διαφορά στο +18 (65-47, 18′).

«Πλήρωσε» την αστοχία του

Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός στο τρίποντο (4/21) και στο τέταρτο δεκάλεπτο και δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει στο ματς. Ο Ναν (19π.) ήταν από τους λίγους διακριθέντες και με ωραία προσποίηση έφτασε κοντά στο καλάθι και σκόραρε, ρίχνοντας την διαφορά στους 15, ωστόσο οι Έντουαρτς, Παγιόλα και Μόργκαν έκαναν κυριολεκτικά ότι ήθελαν στην επίθεση. Ειδικά ο Παγιόλα ήταν το «μυαλό» της ιταλικής ομάδας και αποδείχθηκε καθοριστικός τόσο στην δημιουργία (7 ασίστ) όσο και στα ριμπάουντ (10).

Τελικά οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν ποτέ να επιστρέψουν στο παιχνίδι και υπέστησαν την δεύτερη ήττα τους στην Euroleague με τελικό σκορ 92-75.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75

Βίρτους Μπολόνια: (Ντούσκο Ιβάνοβιτς) Βιλντόσα 5, Έντουαρτς 22, Παγιόλα 7, Νιάνγκ 8, Σμάιλαγκιτς 14, Τέιλορ, Άλστον 4, Χάκετ, Μόργκαν 15, Τζάλοου 9, Ντιουφ 8

Παναθηναϊκός: (Εργκίν Αταμάν) Σορτς 15, Όσμαν 14, Σλούκας 8, Ρογκαβόπουλος 4, Γκραντ 5, Κουζέλογλου, Ναν 19, Γκριγκόνις, Ερναγκόμεθ, Μήτογλου 4, Γιούρτσεβεν 6

