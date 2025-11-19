Ένα μικρό νησί στην Καραϊβική, το Κουρασάο, ζει το όνειρό του από χθες (18/11), καθώς η λευκή ισοπαλία κόντρα στην Τζαμάϊκά το έστειλαν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, για πρώτη φορά στην ιστορία.

Το Κουρασάο είναι ένα ιδιαίτερο νησί μόλις 155.000 κατοίκων, στην θάλασσα της Καραϊβικής, λίγο βόρεια από την Βενεζουέλα, στην Λατινική Αμερική. Με την πρόκρισή του στο Μουντιάλ, γίνεται το μικρότερο κράτος που καταφέρνει να περάσει σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με το προηγούμενο ρεκόρ να ανήκει στην Ισλανδία, η οποία συμμετείχε στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018.

Το «μαγευτικό» νησί στην Καραϊβική με τα γαλάζια νερά και τις πεντακάθαρες παραλίες αυτονομήθηκε μόλις το 2010 από την Ολλανδία, ενώ όσον αφορά την εθνική ομάδα της χώρας, περίπου 10 χρόνια νωρίτερα βρισκόταν στην 150η θέση της κατάταξης της FIFA.

Φωτογραφία από περιοχή του Κουρασάο

Επιστρέφοντας στο σήμερα, η ομάδα του Κουρασάο τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου της, έχοντας 7 νίκες και 3 ισοπαλίες, αν και στο παιχνίδι με την Τζαμάϊκα οι παλμοί των φιλάθλων αυξήθηκαν προς το φινάλε.

Περίπου 5 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο ποδοσφαιριστής Τζέρεμι Αντόνις φάνηκε να ρίχνει κάτω τον αντίπαλό του και ο διαιτητής Ιβάν Μπαρτόν από το Ελ Σαλβαδόρ υπέδειξε αμέσως την άσπρη βούλα. Μετά από μερικές συνεννοήσεις με το VAR, το πέναλτι ακυρώθηκε και οι «καρδιές» των φιλάθλων του Κουρασάο επέστρεψαν στη θέση τους.

Το ανανεωμένο φορμάτ του Μουντιάλ βοήθησε το μικρό νησί να περάσει στην τελική φάση, καθώς οι ομάδες που θα δώσουν το παρών αυξήθηκαν από 32 σε 48. Το Κουρασάο όμως δεν είναι η μόνη χώρα που θα πραγματοποιήσει την παρθενική της παρουσία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς στα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικό και των ΗΠΑ θα αγωνιστούν επίσης το Πράσινο Ακρωτήρι, το Ουζμπεκιστάν και η Ιορδανία.

«Είναι τρελό και ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που πρόκειται να συμβούν στο Κουρασάο», δήλωνε ο Ζουνίνιο Μπακούνα, ποδοσφαιριστής της ομάδας πριν την έναρξη της αναμέτρησης. «Είναι απίστευτο, μοναδικό. Πριν από μερικά χρόνια δεν θα μπορούσαμε καν να το φανταστούμε», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προπονητής της ομάδας, Ντικ Άντβοκαατ, πρόκειται να γίνει ο γηραιότερος προπονητής σε Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ηλικία 78 ετών, ξεπερνώντας τον δικό μας Ότο Ρεχάγκελ, ο οποίος σε ηλικία 71 ετών ήταν στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής το 2010.

Πηγή: BBC

