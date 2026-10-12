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Ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών χαρακτηρίζει τον εαυτό του ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Η συνέντευξη του 41χρονου Πορτογάλου σούπερ σταρ μεταδόθηκε από το CNN Portugal, με τον ίδιο να συνομιλεί με τον φίλο του και δημοσιογράφο Έντου Αγκίρε. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε περίπου έναν χρόνο πριν από την προβολή της.

«Είμαι ο καλύτερος όλων των εποχών, τελεία και παύλα. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Δεν γνωρίζω κανέναν καλύτερο από εμένα. Η ιστορία έχει ήδη γραφτεί. Θα μπορούσα να σταματήσω την καριέρα μου σήμερα και δεν θα μετάνιωνα για τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος άσος.

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Cristiano Ronaldo: "A história já está escrita. Podia abandonar a carreira hoje e não me arrependeria de nada" https://t.co/BreUYnTvwD — CNN Portugal (@cnnportugal) October 11, 2026

Ο Ρονάλντο αναφέρθηκε, επίσης, στις συγκρίσεις με τον Λιονέλ Μέσι, επισημαίνοντας ότι οι δύο ποδοσφαιριστές λειτουργούσαν ως κίνητρο ο ένας για τον άλλον. «Ο ένας έδινε πάντα κίνητρο στον άλλο, όπως ο Αλέν Προστ και ο Άιρτον Σένα στη Formula 1», ανέφερε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν αναγνωρίζεται στον βαθμό που θα έπρεπε για τα γκολ που εξακολουθεί να πετυχαίνει σε αυτή την ηλικία.

Την ίδια ώρα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας προχωρά στην επιβολή προσωρινού αποκλεισμού του CR7 από την εθνική ομάδα, με αφορμή την αποχώρησή του από την αποστολή λίγο πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία για το Nations League.

Επιπλέον, η ομοσπονδία αναμένεται να κινήσει επείγουσα πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του, εξετάζοντας τόσο τη συμπεριφορά του όσο και τις δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου παραθύρου των αγώνων των εθνικών ομάδων.