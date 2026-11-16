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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσφατα ανακοίνωσε το τέλος της διεθνούς καριέρας του μετά 234 ματς στην Εθνική Πορτογαλίας και η ομάδα στο πρώτο ματς στην μετά Κριστιάνο εποχή έχασε 4-1 από τη Δανία με τη μητέρα του Πορτογάλου να ξεσπά.

Η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε στα Μέσα κατά τη διάρκεια μίας εκδήλωσης μετά την ήττα από τη Δανία και έριξε τα βέλη της κατά της Εθνικής Πορτογαλίας, αναφέροντας ότι χάρηκε για το διασυρμό από τους Σκανδιναβούς.

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Ο προπονητής της Πορτογαλίας κλήθηκε να απαντήσει στο ξέσπασμά της, τονίζοντας ότι είναι μάνα και πως καταλαβαίνει όσα δήλωσε.

Dolores Aveiro deixou fortes acusações à Seleção Nacional após a homenagem feita ao antigo capitão. A mãe de Cristiano Ronaldo revelou que o jogador português "ficou triste", porque se sentiu "enganado".



Saiba mais em: https://t.co/H9dudMVRUe#doloresaveiro #cristianoronaldo… pic.twitter.com/ltTV7mwqPh November 16, 2026

Για την ήττα από τη Δανία η Αβέιρο, δήλωσε: «Η Πορτογαλία άξιζε την ήττα από τη Δανία. Χάρηκα που έχασαν».

Για το θέμα της αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Τον εξαπάτησαν. Δεν τον σεβάστηκαν, ούτε καν οι ίδιοι του οι συμπαίκτες. Η τιμητική εκδήλωση θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μπροστά του και όχι χωρίς την παρουσία του. Η τιμή προς το πρόσωπό του θα γίνει εδώ, στη Σπόρτινγκ, όπου τον εκτιμούν

Η απάντηση του Ζόρζε Ζεσούς: «Μάνα είναι μόνο μία, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Καταλαβαίνω τις δηλώσεις της. Μια μητέρα υπερασπίζεται πάντα τα παιδιά της, ακόμη και με τίμημα τη ζωή της. Είναι μια πολύ αξιαγάπητη μητέρα, που υπέφερε πολύ για να μεγαλώσει τα παιδιά της».