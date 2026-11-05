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Ο 41χρονος επιθετικός υπήρξε ο ηγέτης του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, καταγράφοντας 234 συμμετοχές και σημειώνοντας 146 γκολ με το εθνόσημο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2016 και δύο τίτλους Nations League το 2019 και το 2025.

Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συμπαίκτες, τους προπονητές και τους φιλάθλους, τονίζοντας την υπερηφάνεια που ένιωθε εκπροσωπώντας τη χώρα του.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας ιστορικής εποχής, με τον Ρονάλντο να παραδίδει τη φανέλα με το νούμερο 7 στις επόμενες γενιές ποδοσφαιριστών.

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Μία ιστορική σελίδα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου κλείνει, καθώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία διεθνή καριέρα που διήρκεσε 23 χρόνια και συνοδεύτηκε από μοναδικά ρεκόρ και μεγάλες επιτυχίες.

Ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ γνωστοποίησε την απόφασή του το πρωί της Πέμπτης μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media. Με ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα, ο CR7 αποχαιρέτησε τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας, την οποία υπηρέτησε για περισσότερες από δύο δεκαετίες, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη ποδοσφαιρική παρακαταθήκη.

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Τα απίθανα ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Πορτογαλία

Η προσφορά του Κριστιάνο Ρονάλντο στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του είναι ιστορική. Σε 234 διεθνείς συμμετοχές, ο Πορτογάλος επιθετικός πέτυχε 146 γκολ, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ που τον καθιστά τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Πορτογαλίας και έναν από τους μεγαλύτερους σκόρερ στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Από το ντεμπούτο του μέχρι την τελευταία του παρουσία με το εθνόσημο, ο Ρονάλντο αποτέλεσε τον ηγέτη και το σημείο αναφοράς της Πορτογαλίας, γράφοντας τη δική του ξεχωριστή ιστορία στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του πλανήτη.

Euro 2016 και δύο Nations League στην τροπαιοθήκη του CR7

Η σπουδαιότερη στιγμή στην πορεία του με την εθνική ομάδα ήταν αναμφίβολα η κατάκτηση του Euro 2016. Η Πορτογαλία επικράτησε της Γαλλίας στον τελικό και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αποτελεί την εμβληματική μορφή εκείνης της ομάδας.

Στη συνέχεια, ο CR7 πανηγύρισε ακόμη δύο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, κατακτώντας το Nations League το 2019 και το 2025, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του παρουσία στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η αποχώρησή του από την εθνική Πορτογαλίας σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Μιας εποχής γεμάτης γκολ, ρεκόρ, τίτλους και στιγμές που δύσκολα θα επαναληφθούν, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

To μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο αναφέρει: «Προς όλους τους Πορτογάλους,

Έφτασε η μέρα να παραδώσω τη φανέλα με το νούμερο 7 της εθνικής ομάδας, της ομάδας όλων μας. Ποτέ δεν ένιωσα ότι αυτή η φανέλα ανήκε αποκλειστικά σε μένα. Όμως, για 23 χρόνια είχα το προνόμιο και την ευθύνη να τη φοράω, να την υπερασπίζομαι και να την κουβαλάω μαζί μου στα γήπεδα όλου του κόσμου.

Σήμερα έφτασε η στιγμή να την παραδώσω στις επόμενες γενιές. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, γιατί υπάρχουν αποφάσεις που δεν τις παίρνεις μόνο με το μυαλό, αλλά και με την καρδιά.

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Ολοκληρώνεται μια διαδρομή που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2003 και άλλαξε για πάντα τη ζωή μου. Όταν κοιτάζω πίσω και σκέφτομαι όλα όσα έζησα με την εθνική ομάδα, δεν βλέπω μόνο αγώνες, γκολ, ρεκόρ ή τρόπαια. Βλέπω ανθρώπους. Βλέπω μετανάστες που, για 90 λεπτά, ένιωθαν την Πορτογαλία λίγο πιο κοντά τους.

Βλέπω εκατομμύρια Πορτογάλους που δεν γνώρισα ποτέ προσωπικά, αλλά που έγιναν μέρος της ζωής μου. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο είναι οι άνθρωποι.

Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου στην εθνική ομάδα, προσπαθούσα να ξεπερνώ τα όριά μου. Ήθελα να κερδίζω, ήθελα να είμαι ο καλύτερος, ήθελα να γράψω ιστορία.

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Ήμουν πάντα απαιτητικός με τον εαυτό μου. Πάντα ήθελα περισσότερα, πάντα πίστευα ότι μπορούσαμε να φτάσουμε ακόμα πιο μακριά. Και έδωσα ό,τι είχα για αυτή τη φανέλα.

Υπήρξαν τέλεια απογεύματα και βράδια, υπήρξαν νίκες που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Υπήρξαν και ήττες που ακόμα και σήμερα δυσκολεύομαι να θυμηθώ. Έκανα κι εγώ λάθη, υπέφερα κι εγώ, υπήρξαν στιγμές που δεν κατάφερα να προσφέρω στους Πορτογάλους αυτό που τόσο πολύ επιθυμούσαν.

Όμως, δεν τα παράτησα ποτέ. Και πάνω απ’ όλα, δεν έπαψα ποτέ να νιώθω περήφανος που εκπροσωπούσα την Πορτογαλία.

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Όλα αυτά τα χρόνια έμαθα μερικά πολύ απλά πράγματα. Τα γκολ περνούν, τα τρόπαια μένουν στα μουσεία, τα ρεκόρ κάποια στιγμή καταρρίπτονται. Υπάρχει, όμως, κάτι που ο χρόνος δεν μπορεί ποτέ να σβήσει: η θέση που κατέχουμε στις καρδιές των ανθρώπων.

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Αν έστω και μία φορά σας έκανα χαρούμενους, αν έστω και ένα γκολ μου σας έκανε να αγκαλιάσετε κάποιον, να ξεχάσετε μια έγνοια και να νιώσετε απλώς περηφάνια για τη χώρα μας, τότε άξιζαν όλα.

Γιατί αυτό σημαίνει επίσης να είσαι Πορτογάλος. Υποφέρουμε μαζί, σηκωνόμαστε ξανά μαζί.

Πιστεύουμε ξανά.

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Η Πορτογαλία θα έχει πάντα ανάγκη από νέους που ονειρεύονται, από ποδοσφαιριστές που δεν τα παρατούν ποτέ, από νέες γενιές που πιστεύουν ότι μπορούν να φτάσουν εκεί όπου δεν έχει φτάσει κανείς.

Γιατί μια χώρα που συνεχίζει να αναδεικνύει νέους ήρωες είναι μια χώρα που δεν σταματά ποτέ να πιστεύει στον εαυτό της.

Στους συμπαίκτες μου σε αυτή τη διαδρομή, θέλω να απευθύνω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ.

Σας ευχαριστώ για κάθε τρέξιμο, για κάθε αγκαλιά, για κάθε διαφωνία, για κάθε στιγμή σιωπής πριν μπούμε στον αγωνιστικό χώρο. Για κάθε νίκη που πανηγυρίσαμε μαζί και για κάθε ήττα που μας έκανε πιο δυνατούς.

Είχα το προνόμιο να είμαι ο αρχηγός σας. Κανένας αρχηγός, όμως, δεν προχωρά μόνος του. Και εσείς είστε μέρος της ιστορίας μου.

Σε όλους τους προπονητές, τους παράγοντες, τους γιατρούς, τους φυσικοθεραπευτές, τους φροντιστές, τους εργαζόμενους και τους τόσους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια, ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Πολλοί από εσάς δεν εμφανιστήκατε ποτέ σε αυτές τις φωτογραφίες. Όμως, χωρίς εσάς, καμία από αυτές τις φωτογραφίες δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

Στην οικογένειά μου, σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου αυτό το όνειρο. Σας ευχαριστώ που κατανοήσατε τις απουσίες, τις θυσίες και τις στιγμές που η εθνική ομάδα έπρεπε να καταλάβει έναν χώρο στη ζωή μου που ανήκε και σε εσάς.

Αν έφτασα τόσο μακριά, ήταν επειδή πορευτήκαμε πάντα χέρι χέρι.

Και στους Πορτογάλους, σε όλους τους Πορτογάλους που βρίσκονται διασκορπισμένοι σε ολόκληρο τον κόσμο, θέλω να πω ένα τελευταίο πράγμα.

Υπάρχει μια εικόνα που θα κουβαλάω πάντα μέσα μου.

Η στιγμή που αρχίζει να ακούγεται ο εθνικός ύμνος.

Κοιτάζω γύρω μου, βλέπω τους συμπαίκτες μου, βλέπω τις εξέδρες, βλέπω παιδιά, μητέρες, πατέρες και παππούδες. Βλέπω Πορτογάλους που ταξίδεψαν από τόσο μακριά μόνο και μόνο για να βρίσκονται εκεί.

Και για εκείνα τα λίγα λεπτά, παύουν να υπάρχουν οι διαφορές μεταξύ μας.

Δεν υπάρχουν σύλλογοι, δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, δεν υπάρχουν επαγγέλματα, δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.

Υπάρχει μόνο ένα πάθος.

Η Πορτογαλία.

Αυτό είναι το συναίσθημα που θα κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου.

Σήμερα ολοκληρώνεται η πορεία μου μέσα στους αγωνιστικούς χώρους με την εθνική ομάδα. Αποχωρώ με το κεφάλι ψηλά, περήφανος για τη διαδρομή που διένυσα και έχοντας τη συνείδησή μου ήσυχη ότι έδωσα ό,τι είχα για την Πορτογαλία.

Όμως, δεν θα πάψω ποτέ να είμαι ένας από εσάς. Θα συνεχίσω να αγωνιώ, να συγκινούμαι και να πανηγυρίζω κάθε νίκη της Πορτογαλίας.

Πέρασα τη ζωή μου δουλεύοντας για να γίνω ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Σήμερα καταλαβαίνω ότι η μεγαλύτερη νίκη μου ήταν πως αξιώθηκα να εκπροσωπήσω την καλύτερη χώρα του κόσμου.

Σας ευχαριστώ για αυτά τα 23 χρόνια.

Σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε μένα.

Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να ζήσω ένα όνειρο που ξεκίνησε όταν ήμουν απλώς ένα μικρό αγόρι στη Μαδέιρα, που έτρεχε πίσω από μια μπάλα.

Η φανέλα με το νούμερο 7 μένει. Η περηφάνια που ένιωσα φορώντας τη θα μου ανήκει για πάντα.

Η Πορτογαλία θα είναι πάντα μέσα μου.

Εις το επανιδείν,

Κριστιάνο Ρονάλντο».