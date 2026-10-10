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Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν πειθαρχική έρευνα σε βάρος του αρχηγού της ομάδας, ο οποίος αντιμετωπίζει πιθανό αποκλεισμό από έναν έως έξι μήνες για την πράξη του.

Ο 41χρονος επιθετικός αποδέχθηκε την ευθύνη για τη συμπεριφορά του και δήλωσε πρόθυμος να υποστεί τις προβλεπόμενες κυρώσεις από την ομοσπονδία, αναμένοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μετά την έκτιση της ποινής του, ο ποδοσφαιριστής εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει διαθέσιμος για να αγωνιστεί και να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του στο εθνικό συγκρότημα.

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Εκτός των επιλογών της εθνικής Πορτογαλίας τέθηκε προσωρινά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά το περιστατικό στη Δανία και την αποχώρησή του από την αποστολή λίγο πριν από την αναμέτρηση για το Nations League.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει πειθαρχική έρευνα σε βάρος του 41χρονου επιθετικού, ο οποίος είναι και αρχηγός της εθνικής ομάδας.

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Η προσωρινή απομάκρυνσή του θα ισχύσει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ανακοινωθεί η απόφαση για την τιμωρία του. Στο μεταξύ, η Πορτογαλία έχει μπροστά της δύο σημαντικές αναμετρήσεις στο Nations League: στις 14 Νοεμβρίου θα φιλοξενήσει τη Δανία, ενώ στις 17 του μήνα θα παίξει εκτός έδρας με την Ουαλία.

Με βάση τους κανονισμούς της ομοσπονδίας, ο Ρονάλντο ενδέχεται να τιμωρηθεί με αποκλεισμό από την εθνική ομάδα για διάστημα από έναν έως έξι μήνες.

Είχε δηλώσει έτοιμος να επιστρέψει

Σε προηγούμενη δημόσια τοποθέτησή του, ο Πορτογάλος σταρ είχε εκφράσει την πρόθεσή του να συνεχίσει να αγωνίζεται με το εθνόσημο, παρά τη διαμάχη του με τον Ζόρζε Ζέσους, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αποδεχθεί την τιμωρία που ενδεχομένως του επιβληθεί.

«Η πράξη μου πρέπει να αξιολογηθεί και να τιμωρηθεί από την Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένα ελαφρυντικό.

Δεν είμαι ένας οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής. Είμαι ο αρχηγός και αυτό αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Έχω ζητήσει συγγνώμη, αλλά γνωρίζω ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες. Ανεξάρτητα από το κύρος του καθενός, οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους.

Ακούω επίσης πολλά για αποχαιρετιστήριους αγώνες, ότι πρέπει να έχω έναν αποχαιρετισμό αντάξιο της πορείας μου και ότι η Ομοσπονδία θέλει να μου δώσει αυτή την ευκαιρία.

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Στη ζωή μου έμαθα ότι κανείς δεν χαρίζει τίποτα σε κανέναν. Μπορώ να υποσχεθώ στους φιλάθλους μου και ιδιαίτερα στους Πορτογάλους ότι θα υπάρξει ένας ή περισσότεροι αποχαιρετιστήριοι αγώνες. Θα υπάρχει χρόνος γι’ αυτό. Όταν όμως σκέφτομαι την εθνική, σκέφτομαι πάνω απ’ όλα τον ανταγωνισμό.

Αυτό σκεφτόμουν ακόμη και την ημέρα που έμαθα ότι πέθανε ο πατέρας μου. Βρισκόμουν σε αποστολή της εθνικής και αποφάσισα να παραμείνω μέχρι να ολοκληρωθεί ο αγώνας της επόμενης ημέρας. Για τη χώρα μου έκανα κάτι που δεν θα έκανα ποτέ για κανέναν σύλλογο.

Επομένως, εάν είμαι καλά σωματικά, εάν αγωνίζομαι με την ομάδα μου και, ελπίζω, συνεχίζω να σκοράρω, μετά την έκτιση της τιμωρίας που θα μου επιβληθεί θα είμαι διαθέσιμος, όπως ήμουν πάντοτε μέχρι σήμερα, για να αγωνιστώ και να κερδίσω με την εθνική Πορτογαλίας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

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