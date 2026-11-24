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Ένα νέο μουσείο αφιερωμένο στον Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε τις πύλες του στη Σαγκάη, με το εντυπωσιακό άγαλμα που βρίσκεται στην είσοδό του να αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς. Πρόκειται για ένα γλυπτό ύψους επτά μέτρων, το οποίο παρουσιάζει τον Πορτογάλο σταρ να πανηγυρίζει με τον χαρακτηριστικό τρόπο «Siuuu», φορώντας τη φανέλα της εθνικής του ομάδας.

Το συγκεκριμένο άγαλμα είναι το ψηλότερο που έχει δημιουργηθεί προς τιμήν του Ρονάλντο παγκοσμίως και καλωσορίζει όσους επισκέπτονται το μουσείο CR7.

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Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων βρέθηκε και ο μεγαλύτερος αδελφός του ποδοσφαιριστή, Ούγκο Αβέιρο, ο οποίος συμμετείχε στην αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του γλυπτού.

🚨𝗡𝗘𝗪: The Chinese city of Shanghai today unveiled a massive 7-meter-tall statue of Cristiano Ronaldo inside the CR7 Museum. 🇨🇳🐐 pic.twitter.com/qLuOPaD0Bz November 21, 2026

Το μουσείο εκτείνεται σε περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει δέκα διαφορετικές θεματικές ενότητες, μέσα από τις οποίες ξεδιπλώνεται η διαδρομή του CR7 από τα παιδικά του χρόνια στη Μαδέρα έως την καθιέρωσή του στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μεταξύ άλλων, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν αναπαράσταση του δωματίου στο οποίο έμενε ο Πορτογάλος όταν ήταν μέλος της ακαδημίας της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ξεχωριστή θέση στην έκθεση έχουν και ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας του, όπως το απίθανο ανάποδο ψαλίδι κόντρα στη Γιουβέντους το 2018. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί αναπαραστάσεις αποδυτηρίων, καθώς και της φυσούνας της Αλ Νασρ.

Συνολικά, στον χώρο εκτίθενται περισσότερα από 50 προσωπικά αντικείμενα του Ρονάλντο, τα οποία μεταφέρθηκαν από τη Μαδέρα, με αρκετά να παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ηπειρωτική Κίνα. Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκονται η Χρυσή Μπάλα του 2008, το τρόπαιο του Euro, ποδοσφαιρικά παπούτσια που έχει χρησιμοποιήσει, αλλά και η φανέλα που συνδέεται με το 350ό γκολ του με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.